В Омске директор ЖСК похитил миллион с платежей жильцов
На него завели уголовное дело
Директор жилищно-строительного кооператива похитил миллион рублейФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Директор жилищно-строительного кооператива «Полет» перечислял со счета кооператива на свой счет в общей сложности больше миллиона рублей. Это деньги, которые платили жители. При этом ЖСК «Полет» имел долг за тепло и горячую воду – тоже чуть больше миллиона рублей. Об этом сообщают в пресс-службе «Омск РТС».
После расследования следователи возбудили уголовное дело на директора «Полета». Руководителем ЖСК его избрали только в мае этого года. После избрания он практически сразу начал воровать деньги у кооператива.
В «Омск РТС» сообщили, что этот случай далеко не единственный. Сейчас ведутся проверки еще 14 организаций-должников.