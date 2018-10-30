В Омске полицейские устроили погоню за пьяным водителем

СЕГОДНЯ 09:49 2018-10-30T09:49:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудникам ДПС пришлось гоняться за пьяным водителем, который не хотел останавливаться по требованию сотрудников. В Калачинске во время рейда «Трезвость» полицейские заметили водителя на «ВАЗе», который подозрительно вел себя на дороге, опасно маневрировал.

Сотрудники ДПС решили его остановить. Однако водитель, полностью проигнорировав полицейских, продолжал ехать, сообщают в пресс-службе госавтоинспекции.

Инспекторам ДПС пришлось выстрелить в воздух, однако и это не остановило нарушителя. Полицейским пришлось стрелять по задним колесам машины, чтобы «гонщик» наконец остановился.

В салоне машины находились пассажиры, в том числе ребенок, а водитель оказался пьян. Сейчас полицейские выписали нарушителю ряд административных нарушений, проводится проверка.