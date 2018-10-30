2018-10-30T07:09:10+03:00
Общество

«Ваша задача - чтобы улицы перестали превращаться в водоемы»: Мэр Фадина устроила омским дорожникам разнос

Город из-за осадков стоял в воде
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
Город из-за осадков стоял в водеГород из-за осадков стоял в водеФото: vk.com
Изменить размер текста:

Накануне на наш город обрушились осадки – в виде дождя и мокрого снега. В соцсетях омичи массово жаловались на огромные лужи во дворах, подтопления частных домов и магистралей города.

Мэр Омска заявила, что считает такую ситуацию недопустимой, сообщают в пресс-службе мэрии:

- Сегодня город стоял в воде. Понятно, что решить проблему в полной мере на тех территориях, где нет ливневок, мы не сможем, но ваша задача — продумать комплекс превентивных мер для того, чтобы магистрали не превращались в водоемы. У нас всякий раз проблемы по одним и тем же адресам. Можно уже так организовать процесс, чтобы сразу приезжать на объект, не дожидаясь жалоб в социальных сетях, - заявила Фадина.

Фадина заявила, что ситуация с внезапной зимой для Омска не должна повторяться – город должен быть готов:

- Историю о том, что в Омск зима всегда приходит внезапно, мы будем переписывать, - заявила градоначальница.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Омске птицефабрику за нарушения закрыли на 9 дней
Сотовый поликарбонат – это основное направление компании ООО «Полисервис».
На 51-летнего омича завели уголовное дело за связь со школьницей
Омичек приглашают на бесплатный «День красоты»
Сбербанк предлагает широкую программу к Всероссийской неделе сбережений
Wi-Fi дома: 5 вопросов о том, как это работает?
В Омской области верблюд с характером укусил женщину
64 кг красной икры задержали на границе
ДТП в центре Омска: трамвай врезался в маршрутку
В Омске будут судить ОПГ патологоанатомов
Минздрав прокомментировал случай с гибелью беременной омички
Омский автовокзал отменил 4 рейса до Тюмени и Астаны
В Омской области легковушку засыпало пшеницей после столкновения с грузовиком
Омский следком возглавит следователь из Калмыкии
Омич заплатил за несуществующих пчел 65 тысяч рублей
В Омске мужчина взыскал с банка 150 тысяч за выпуск карты
Яхту омского бизнесмена Кокорина везут в ремонт
Сибирские клиенты Tele2 любят смотреть комедии и читать глянец
Пропавшую омичку с младенцем нашли за городом
Омское минприроды просит охотников присылать им фото убитых птиц
Следком начал проверку после смерти беременной омички