«Ваша задача - чтобы улицы перестали превращаться в водоемы»: Мэр Фадина устроила омским дорожникам разнос

СЕГОДНЯ 07:09 2018-10-30T07:09:10+03:00

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Накануне на наш город обрушились осадки – в виде дождя и мокрого снега. В соцсетях омичи массово жаловались на огромные лужи во дворах, подтопления частных домов и магистралей города.

Мэр Омска заявила, что считает такую ситуацию недопустимой, сообщают в пресс-службе мэрии:

- Сегодня город стоял в воде. Понятно, что решить проблему в полной мере на тех территориях, где нет ливневок, мы не сможем, но ваша задача — продумать комплекс превентивных мер для того, чтобы магистрали не превращались в водоемы. У нас всякий раз проблемы по одним и тем же адресам. Можно уже так организовать процесс, чтобы сразу приезжать на объект, не дожидаясь жалоб в социальных сетях, - заявила Фадина.

Фадина заявила, что ситуация с внезапной зимой для Омска не должна повторяться – город должен быть готов:

- Историю о том, что в Омск зима всегда приходит внезапно, мы будем переписывать, - заявила градоначальница.