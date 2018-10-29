В Омской области легковушку засыпало пшеницей после столкновения с грузовиком

СЕГОДНЯ 15:15 2018-10-29T15:16:33+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие случилось в четыре часа утра 28 октября. По предварительным данным, за руль автомобиля «Тойота Камри» сел 23-летний молодой человек. Как выяснилось позже, у него не было водительских прав.

На улице Новой он не справился с управлением и въехал в стоящий на обочине грузовик ЗИЛ ММ 3554, за рулем которого находился 30-летний мужчина.

- В результате ДТП водитель и 27-летняя девушка-пассажир «Тойоты» после осмотра медиками отпущены, два пассажира этого автомобиля «Тойота» (27-летний мужчина и 22-летняя девушка госпитализированы, - сообщает пресс-служба областного УГИБДД. - Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.