2018-10-29T13:28:50+03:00
Общество

В Омске мужчина взыскал с банка 150 тысяч за выпуск карты

Однако деньги ему удалось получить только через суд
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске мужчина взыскал с банка 150 тысяч за выпуск картыВ Омске мужчина взыскал с банка 150 тысяч за выпуск картыФото: Мария ЛЕНЦ
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Омичу удалось выиграть суд у одного из банков. В финансовом учреждении жителю Омска отказали в рассторжении кредитного договора и потребовали заплатить 59 тысяч рублей за выпуск новой карты. С жалобой на банк он пошел в Роспотребнадзор. В ведомстве в свою очередь обратились в суд.

Суд признал заявление по оплате за выпуск пластика недействительным и потребовал у финансового учреждения эту сумму, сообщают в Роспотребнадзоре.

Однако банку придется заплатить еще 90 тысяч рублей. Проценты, оплаченные банку - семь тысяч рублей, штраф за отказ в удовлетворении требований в добровольном порядке в размере: 33 тысяч рублей. Также банк должен будет компенсировать моральный вред в размере: 50 тысяч рублей.

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