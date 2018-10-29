СЕГОДНЯ 08:22 2018-10-29T08:22:57+03:00

В Омске из горящего дома спасли 17 человек Фото: Федор СКВОРЦОВ

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В Кировском округе накануне произошел пожар в одной из квартир в девятиэтажке. Когда приехали пожарные, полыхал пожар, а из окна валил густой дым.

Большинство жителей дома самостоятельно эвакуировались, однако в зоне задымления находилось еще 17 человек, которые не могли выйти сами. Спасатели вывели 9 детей и 8 взрослых из опасных помещений,

Как ссообщают в пресс-службе МЧС, на месте тушения пожара работали пять пожарных машин, 20 спасателей и три звена газодымозащитной службы. Огонь удалось потушить через полтора часа. Информации о жертвах пока нет, причины пожара уточняются.