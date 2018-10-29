2018-10-29T07:19:50+03:00
Общество

В Омске автобус «утонул» в луже

К счастью, он был без пассажиров [фото]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске автобус утонул в лужеВ Омске автобус утонул в лужеФото: vk.com
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Очевидцы в соцсетях сообщают, что в городке Нефтяников из-за начавшихся дождей такие огромные лужи, что автобусы проваливаются в них и застревают. Такой случай произошел накануне на улице Малиновского.

По фото, выложенном в соцсетях, видно, что автобус «ПАЗ» одним боком утонул в огромной луже. Впрочем, омичи шутливо предполагают, что в воду автобус заехал помыться:

- Он заехал колеса помыть, на мойке экономит.

Жители микрорайона говорят, что для них это не новость. Такие лужи у них появляются каждый год, когда идут обильные дожди и в весенний период.

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