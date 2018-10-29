«Это геноцид своего народа!»: В Омске прошел митинг против городка для 3500 рабочих из Китая

СЕГОДНЯ 04:55 2018-10-29T04:55:50+03:00

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Отчаянная попытка привлечь внимание властей была предпринята омичами в эти выходные. Напомним, жители Омского сельского поселения категорически против строительства городка для 3500 китайцев. Они будут работать в течение трех лет на нефтезаводе.

Люди опасаются, что из-за такого соседства на выезде из поселка будут сильные пробки, а жителям не хватит воды, которая в Омском сельском поселении на вес золота. У властей позиция одна - иностранцы в Омске временно, после выполнения своей работы - уедут.

Жители провели в воскресенье митинг около СКК имени Блинова. Сибиряки недоумевают, почему в условиях безработицы места даются иностранцам. Много говорилось о геноциде своего народа.

- Это геноцид своего народа! - кричало несколько десятков омичей, пришедших в дождливый выходной на акцию протеста.

Митингующие подписали резолюцию с обращением к областному правительству.