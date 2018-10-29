2018-10-29T04:55:50+03:00
Общество

«Это геноцид своего народа!»: В Омске прошел митинг против городка для 3500 рабочих из Китая

Люди против такого соседства
Станислав МУХИН
Поделиться:
ФОТО: Коммерческие вестиФОТО: Коммерческие вести
Изменить размер текста:

Отчаянная попытка привлечь внимание властей была предпринята омичами в эти выходные. Напомним, жители Омского сельского поселения категорически против строительства городка для 3500 китайцев. Они будут работать в течение трех лет на нефтезаводе.

Люди опасаются, что из-за такого соседства на выезде из поселка будут сильные пробки, а жителям не хватит воды, которая в Омском сельском поселении на вес золота. У властей позиция одна - иностранцы в Омске временно, после выполнения своей работы - уедут.

Жители провели в воскресенье митинг около СКК имени Блинова. Сибиряки недоумевают, почему в условиях безработицы места даются иностранцам. Много говорилось о геноциде своего народа.

- Это геноцид своего народа! - кричало несколько десятков омичей, пришедших в дождливый выходной на акцию протеста.

Митингующие подписали резолюцию с обращением к областному правительству.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Омске автобус «утонул» в луже
Омичи переживают за объвшихся уток, которые не могут улететь на юг
В Омске на берегу Иртыша обнаружили гроб
Добрый мороженщик: Омич украл корзины с пломбиром и продавал его по дешевке прохожим
Бизнесмена из Казахстана, купившего в Омске сахар, обманули мошенники
На новой рабочей неделе в Омск придет зима
Под Омском произошло смертельное ДТП
Омску выделили деньги на новые детские сады
В Омске на бульваре Победы зажгли фонари
Путин присвоили омскому травматологу звание Заслуженный врач РФ
В Омской области пассажир напал с ножом на таксиста - водитель в реанимации
В Омске на проспекте Маркса столкнулись сразу 4 машины
Пьяный омский водитель перевернул машину
На окраине Омска 18-летний водитель насмерть сбил пешехода
СМИ: Александр Пережогин уходит из «Авангарда»
«Главная профессия - быть человеком»: В Омске отметили 100-летие комсомола
В Омске пьяный водитель уснул на светофоре
Из Омска в Москву запустят бюджетный рейс
Омичам разрешили стрелять лис и зайцев
Омские студенты украли 30 аккумуляторов с фур
Чиновники в Омске пытаются оформить права на недостроенное метро
В Омском лесопарке убрали три свалки
Омскстат: врачи получают 57 тысяч в месяц, а медсестры - 28,5
Пассажиров рейса Омск-Иркутск перестанут кормить
В Омске автобус улетел в канаву на Красном Пути
На Любинском проспекте отремонтировали старинные часы
На сегодняшний день большим спросом пользуется оргстекло
В Старом Кировске горит свалка