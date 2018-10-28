Добрый мороженщик: Омич украл корзины с пломбиром и продавал его по дешевке прохожим

СЕГОДНЯ 11:10 2018-10-28T11:10:42+03:00

Теперь ему грозит до двух лет тюрьмы

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В полицию Советского округа поступило заявление о необычной краже. Владелица торгового павильона на Первомайском рынке заявила, что у неё пропало две корзины с мороженым из холодильника на улице. Стоимость украденного составляла пять тысяч рублей, сообщает пресс-служба полиции.

По горячим следам полицейские нашли преступника. Он шел от места преступления с корзинами полными мороженого и распродавал прохожим по низкой цене. 15 человек указали на его местонахождение. Его задержали пьяным в районе дома по улице Менделеева. Мороженого при нем не оказалось. Все лакомство ему удалось продать, он выручил всего порядка 350 рублей, на эти деньги он купил алкоголь.

Сейчас на 40-летнего мужчину завели уголовное дело, ему грозит до двух лет тюрьмы.