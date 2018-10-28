Бизнесмена из Казахстана, купившего в Омске сахар, обманули мошенники

СЕГОДНЯ 09:39 2018-10-28T09:41:17+03:00

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Омские полицейские вновь ищут мошенников, которые обманывают людей через банковские карты. Как сообщают в пресс-службе ведомства, от такого мошенничества пострадал житель Казахстана.

Он хотел приобрести через интернет крупную партию сахара и нашел выгодное предложение. Продавец убедил казахстанца, что ему нужно оплатить покупку только на территории России. Мужчина прибыл из Астаны в Омск и перевел мошеннику через банкомат 235 200 рублей. Затем мужчина уехал в Казахстан и стал ждать поступление товара. Но когда в указанные сроки товар не поступил, а продавец пропал, мужчина обратился в полицию.

Мошенников пока не нашли, в полиции завели уголовное дело по стаатье «Кража».