СМИ: Александр Пережогин уходит из «Авангарда»
Хоккеист выступал за омскую на протяжении 9 последних сезонов
Фото: hawk.ru
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В спортивных СМИ появилась информация, что «Авангард» планирует расстаться с нападающим Александром Пережогиным. Такое сообщение появилось на сайте «Спорт-Экспресса».
35-летний форвард начинал взрослую карьеру в омском клубе, а также выступал за «ястребов» на протяжении последних девяти сезонов.
Добавим, что практически всю карьеру Пережогин выступал за омский клуб. В 1996 году он вместе с тренером Сергеем Герсонским переехал в наш город и стал воспитанником ДЮСШ «Авангард». Александр играл в НХЛ, но в сезоне 2004-2005 годов выступал за «ястребов». Второй раз он вернулся в Омск в 2010 году и с тех пор не менял команду.