2018-10-22T07:03:07+03:00
Общество

Арт-объект «Коммунальный карась» перевезли из Омска в Краснодар

Известная в городе скульптура переехала вместе с владелицей
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Фото: kukina-kat.livejournal.comФото: kukina-kat.livejournal.com
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Необычную скульптуру, полюбившуюся жителям Омска, перевезли в Краснодар. Скульптуру установили в Краснодаре 19 октября, как сообщают «Краснодарские известия».

У арт-объекта необычная история. Долгое время он стоял в центре города на улице Чапаева. Ее получила в подарок от возлюбленного бывшая жительница Омска. Поклонник приобрел ее у скульптора. Сейчас женщина переехала в Краснодар, поэтому и забрала скульптуру с собой.

"Коммунальный карась" (которая на самом деле называется "Между небом и землей") в народе прозвали "Чудо-юдо-рыба-кит" – известная работа скульптора Александра Капралова. Среди самых известных его работ – «Дон Кихот» у ТЮЗа и «Динамическое равновесие» у музея имени Врубеля.

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