2018-10-21T12:33:54+03:00
Общество

В омских Нефтяниках появилась новая остановка

Ее установили прямо напротив магазина "Весна"
Станислав МУХИН
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Департамент транспорта учел неоднократные просьбы жителей омских Нефтяников. Горожане просили сделать остановку общественного транспорта в районе магазина "Весна" на улице 50 Лет Октября. В этом месте была остановка, но лишь на проспекте Мира для автобусов, которые следуют в Лукьяновку. Для транспорта, сварачивающего с главной магистрали Нефтяников, следующая остановка была далековата - у Сквера Молодоженов.

На днях это неудобство власти исправили. Прямо напротив магазина "Весна" установили новую остановку общественного транспорта. Теперь пассажиры могут выбирать, где им выходить - на ней или около сквера. Работы велись несколько дней. Чтобы не мешать потоку машин, дорожники сделали специальный карман, для заезда маршруток и автобусов.

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