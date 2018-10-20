2018-10-20T11:43:58+03:00
Общество

В омской мэрии назвали причину «дыр» в Юбилейном мосту

Проемы в 20 см необходимы для правильного функционирования конструкции
Анна МИКУЛА
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Фото: omchanin.livejournalФото: omchanin.livejournal
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Напомним, омичей напугали «дыры», которые они заметили в ограждении Юбилейного моста, который недавно сдали после ремонта. Как выяснилось, это не ошибка строителей. Проемы там необходимы.

- Этот участок является подвижным, и он меняет свою ширину, поскольку там расположен деформационный шов марки Д-80 (до 8 сантиметров). Летом он будет сужаться, а зимой - расширяться, - цитирует и.о. директора департамента строительства омской мэрии Сергея Жукова портал «НГС55». - Пролетное строение этого моста никогда не было сплошным, одной из его главных проблем как раз и было заклинивание пролетного строения, поэтому визуально оно выглядело сплошным, однако находилось в заблокированном состоянии.

В течение следующей недели проемы пообещали закрыть декоративными экранами.

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