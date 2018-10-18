2018-10-18T04:53:59+03:00
Общество

В ограждении отремонтировнного Юбилейного моста нашли дыру

Жители считают, что в нее может упасть ребенок
Станислав МУХИН
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ФОТО: omchanin.livejournalФОТО: omchanin.livejournal
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Жители Омска бьют тревогу. И все снова из-за Юбилейного моста. После реконструкции сооружения сибиряки заметили серьезную проблему. У моста не все в порядке с ограждениями. В одном из мест есть огромный зазор между заборами вдоль пешеходной части сооружения. Дыра между ограждениями составляет 22 сантиметра. И, как считает блогер Игорь Федоров, в нее легко может провалиться ребенок 2-4 лет.

- Почему-то стык опоры и пролета, а их по два с каждой стороны, образует довольно большую дыру в 22 см. Я измерил. Ребенок 2-4 лет может пройти между прутьями и упасть в реку, - предостерег всех блогер.

Добавим, что реконструкция Юбилейного моста длилась почти год. На нее потратили более 300 млн. рублей. Мост открыли в октябре.

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