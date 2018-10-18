2018-10-18T06:55:03+03:00
Общество

Министр культуры РФ разнес чиновника из-за омского цирка

В отремонтированном здании есть ряд недочетов
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Фото: пресс-служба Омского циркаФото: пресс-служба Омского цирка
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Министр культуры РФ Владимир Мединский сделал строгий выговор генеральному директору Росгорцирка Дмитрию Иванову за нарушение сроков капитального ремонта в здании омского цирка, сообщает пресс-служба министерства культуры.

Выговор был сделан в формулировке: "за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, повлекшее за собой неэффективную работу предприятия".

Как сообщают в ведомстве омский цирк был сдан в эксплуатацию после капитального ремонта, однако некоторые внутренние работы не были закончены. Например, не были установлены системы кондиционирования, вентиляции, дымоудаления. На эти недочеты указывали еще в марте этого года, однако даже к октябрю недочеты не устранили.

Как будут выходить из этой ситуации, пока непонятно.

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