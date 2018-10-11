В Омске водитель легковушки не заметил трамвай и попал в ДТП

СЕГОДНЯ 09:09 2018-10-11T09:09:46+03:00

Водитель легковушки не заметил трамвай и попал в ДТП Фото: vk.com

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Омичи в соцсетях негодуют по поводу невнимательности водителя, не заметившего трамвай. Водитель двигался по улице Лермонтова и врезался в трамвай, который двигался с ним в одном направлении.

Автомобиль оказался на путях и перегородил дорогу остальным автомобилистам. Трамваи встали друг за другом и не смогли продолжить движение. Образовалась пробка.

Омичи в комментариях ругают невнимательного водителя, который, судя по всему, виноват в аварии, ведь трамвай двигался по рельсам и никому не мешал.

- В телефоне наверное залипают, поэтому ничего не видят! – пишут омичи.