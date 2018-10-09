В лагере «Юбилейный» под Омском, где отравились дети, уволили директора и повара
Лагерь «Юбилейный», в котором летом отравились дети, планируют открыть в ближайшее время. Об этом на заседании Горсовета сказала директор департамента образования Елена Елецкая. Сейчас департамент образования заинтересован открыть лагерь как можно скорее. Из-за нарушений в учреждении сменили директора и уволили работников пищеблока.
Напомним, в лагере «Юбилейный», который находится в поселке Ключи, 11 августа отравились дети. Сразу 13 человек тогда отправили в больницу с кишечной инфекцией. Специалисты из Роспотребнадзора после прверки лагеря обнаружили множество нарушений
На данный момент, по заявлению Елецкой, причина отравления детей так и не установлена:
- Думаю, что к этому привел комплекс причин: и качество воды, и качество продуктов, и работа персонала, - цитирует РИА "Омск-Информ" чиновницу.