2018-10-09T12:07:26+03:00
Общество

В лагере «Юбилейный» под Омском, где отравились дети, уволили директора и повара

Там сменили руководителя и уволили поваров
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Фото: сайт лагеря "Юбилейный"Фото: сайт лагеря "Юбилейный"
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Лагерь «Юбилейный», в котором летом отравились дети, планируют открыть в ближайшее время. Об этом на заседании Горсовета сказала директор департамента образования Елена Елецкая. Сейчас департамент образования заинтересован открыть лагерь как можно скорее. Из-за нарушений в учреждении сменили директора и уволили работников пищеблока.

Напомним, в лагере «Юбилейный», который находится в поселке Ключи, 11 августа отравились дети. Сразу 13 человек тогда отправили в больницу с кишечной инфекцией. Специалисты из Роспотребнадзора после прверки лагеря обнаружили множество нарушений

На данный момент, по заявлению Елецкой, причина отравления детей так и не установлена:

- Думаю, что к этому привел комплекс причин: и качество воды, и качество продуктов, и работа персонала, - цитирует РИА "Омск-Информ" чиновницу.

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