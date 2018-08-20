2018-08-20T09:10:15+03:00
Происшествия

В омском лагере «Юбилейный», где отравились дети, нашли серьезные нарушения

Его закрыли на 40 дней
Ксения УГЛАНОВА
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Фото: сайт лагеря "Юбилейный"Фото: сайт лагеря "Юбилейный"
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Областное управление Роспотребнадзора сообщило о результатах проверки детского лагеря "Юбилейный", в котором накануне отравились дети.

Напомним, на прошлой неделе в больницу из оздоровительного учреждения с острой кишечной инфекцией доставили 13 детей. По словам родителей отдыхавших мальчишек и девчонок, заболевших было в разы больше.

После случившегося Следственный Комитет возбудил уголовное дело, а прокуратура начала собственную проверку. Выехали в лагерь и санэпидемиологи. Проверяющие обследовали учреждение и нашли немало серьезных нарушений.

- Выявлены нарушения питьевого режима, санитарно-эпидемиологических требований при организации питания, режима дезинфекции, - рассказали в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.

В частности, проверяющие обнаружили, что одноразовые стаканчики лежали без упаковки на столе - пил ли из них уже кто-то или нет, дети не могли знать. Аналогично в беспорядке хранились бутыли с водой: набрали ли воду здесь или привезли, неясно.

Надзорный орган выяснил, что заболевших поздно изолировали от здоровых детей. Кроме того, в лагерь пускали людей без медицинских книжек и сведений о профилактических прививках. Речь идет о сотрудниках учреждения и тех, кто по работе проходит на территорию. Например, экспедиторы, доставляющие продукты в столовую.

Ведомство обратилось в суд с требованием закрыть лагерь. 17 августа Омский районный суд принял решение о том, что учреждение летнего отдыха возоновит работу только через 40 дней.

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