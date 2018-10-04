С начала года Омскую область покинули 24 тысячи человек

СЕГОДНЯ 08:33 2018-10-04T08:35:04+03:00

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Омскстат вновь опубликовал удручающую статистику убыли населения в Омской области С начала года в регион прибыло всего 16,3 тысячи человек, а выбыло почти 24 тысячи. Таким образом, число уехавших омичей превысило число приехавших на 7,6 тыс. человек.

Если говорить об августе, то за этот месяц в нашу область прибыло 2,5 тысячи человек, скорее всего это связано со студентами, которые приезжают в наш город получать образование. Но при этом за последний месяц лета уехали из Омской области 3,8 тысяч человек, вероятно, это вчерашние студенты, которые отправились на поиски лучшей жизни.

В пределах Омской области место жительство сменили 19,3 тысяч человек.