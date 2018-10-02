Из-за нехватки учителей омских школьников обучают по скайпу

СЕГОДНЯ 07:01 2018-10-02T07:34:30+03:00

Школьники смогут получать образование независимо от того, есть ли в их школе профильный педагог. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пока это касается лишь уроков химии и биологии

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Школьники нескольких районов области из малых школ, где не хватает учителей, вынуждены обучаться дистанционно по скайпу.

- Такой проект назвали «Управление реализацией образовательных программ с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения», - сообщает пресс-служба правительства Омской области.

Пока проект опробуют в Большереченском, Калачинском, Любинском, Нововаршавском, Омском и Седельниковском районах. Учителя из других школ будут преподавать химию и биологию по интернету. Уроки будут проходить на портале дистанционного обучения, специально созданного для этих целей. Организаторы рассказывают, что уроки будут походить на видеоконференции по скайпу.

Таким образом, школьники смогут получать образование независимо от того, есть ли в их школе профильный педагог. Как это повлияет на качество знаний школьников, пока не известно.