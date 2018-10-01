2018-10-01T08:30:28+03:00
Общество

Омич создал робота-продавца Арину

В ходе экспериментов 90% покупателей даже не поняли, что разговаривают с машиной
Анна МИКУЛА
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О новой разработке рассказал директор ИТ-парка Илья Ольшанский. Фото: vk.com/omsk_it_parkО новой разработке рассказал директор ИТ-парка Илья Ольшанский. Фото: vk.com/omsk_it_park
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Не только японцы могут удивлять мир все новыми роботами, способности которых поражают воображение. В России, в Омске придумали и создали разумную машину, при этом даже с профессией. В региональном минэкономики рассказали новых разработках резидентов омского ИТ-парка. Одна из них - робот-продавец по имени Арина.

По словам директора компании «Темп Роста» Ильи Ольшанского, в 90 процентов случаев во время эксперимента клиенты не понимали, что разговаривают с роботом. Он уверен, что его Арина легко справится с задачей, направленной на прямые продажи и общение с потребителем.

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