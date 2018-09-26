Оксана Фадина заняла 75 место в рейтинге мэров

СЕГОДНЯ 06:54 2018-09-26T06:54:16+03:00

У Фадиной всего лишь 75-е место. Фото: Станислав МУХИН

Всего же в нем 88 позиций

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Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при правительстве РФ опубликовали на своем сайте исследовани. В нем оценивалась деятельность глав городов. В зависимости от продуктивности работы мэров в августе и сентябре каждому отводилось свое место в рейтинге.

Всего в нем 88 градоначальников. Мэр Омска Оксана Фадина, по мнению авторов рейтинга, заняла лишь 75-е место. Аналитики центра никак не комментируют ее столь низкое положение омского руководителя.

Мэр Москвы, Сергей Собянин, недавно победивший на выборах, ожидаемо возглавляет список. В первой пятерке с ним находятся мэры Уфы, Казани, Тюмени и Ханты-Мансийска. Замыкают список мэры Махачкалы, Биробиджана и Читы.