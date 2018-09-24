2018-09-24T13:35:48+03:00
Общество

После розыгрыша лотереи 7 омичей стали миллионерами

Самый крупный куш - 184 млн.
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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«Русское лото» опубликовало статистику выигрышей в Омске и области. Получается, что 7 человек за последний год стали лотерейными миллионерами. А 35 омичей выиграли достаточно крупные суммы от 100 до 1 млн. рублей.

Компания в этом году отмечает 24-летний юбилей и говорит о том, что за все годы существования было выплачено выигрышей на сумму 8,3 млрд. рублей. Сколько денег было потрачено на приобретение билетов, в компании не уточняют.

В Омской области по-настоящему крупный выигрыш случился лишь однажды, это произошло в 2014 году, тогда кто-то из омичей выиграл 184 млн. рублей.

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