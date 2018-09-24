Очередные загрязнители воздуха названы в Омске

24 Сент. 11:54 2018-09-24T11:54:26+03:00

Минприроды по запросу общественной организации «Гражданский патруль» поделилось списком компаний, которые могут быть причастны к выбросам. Фото: Ксения УГЛАНОВА

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Очередные предприятия Омска подозревают в загрязнении воздуха. Жалобы на резкий химический запах стали поступать от омичей в один из дней июня. Свою проверку проводят в минприроды. Накануне ведомство по запросу общественной организации «Гражданский патруль» поделилось списком компаний, которые могут быть причастны к этому.

Выяснилось: как только жители стали жаловаться на запах, чиновники пришли с проверкой на территорию предприятия ООО «Химпром» по адресу Овощной проезд, 7. У предприятия совсем не было каких-либо установок по очистке выбросов. Деятельность организации была приостановлена.

Сейчас на предприятии уже установлены 4 газоочистительные установки, планируется введение пятой. Это позволит избежать повторения ситуации.

К тому же у чиновников возникли претензии к ООО «Сибирская Полимерная Компания» и ООО «Экоцентр». Эти предприятия, как выяснили в "Гражданском патруле", производили выбросы с нарушением норм. В минприроды также уточняют: ООО «Завод нефтегазового оборудования» и АО «НПО «Микроген» допустили нарушения предельно допустимых нормативов по выбросам.

А ИП Петросян А.Л., ООО «Юнилевер-Русь» и ООО «Экотехнологии» будут проверять на выбросы сероводорода.