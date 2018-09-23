В Омске движение по Юбилейному мосту запустят в первых числах октября

23 Сент. 15:44 2018-09-23T15:44:26+03:00

Сейчас на самом сооружении уже уложили новый асфальт. ФОТО: Smotriomsk.ru

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Юбилейный мост закрыт с октября прошлого года. На его реконструкцию власти выделили более 300 млн рублей. С мая месяца омичи ждут, что движение по мосту все-таки откроют. Однако сроки сдачи Юбилейного моста неоднократно переносились.

Сейчас на самом сооружении уже уложили новый асфальт. Ведетя благоустройство на подходах к нему. На днях в мэрии заявили, что работы выполнены на 93%. И вот городские власти озвучили новую дату.

- Ремонт подходит к окончанию. Я думаю, что 2-3 октября уже откроем движение, - сказал в интервью "Коммерческим вестям" первый заместитель мэра, директор департамента хозяйства Евгений Фомин.

Отметим, что по условиям контракта подрядчик должен закончить все работы до 30 ноября. Возможно, этим можно объяснить неторопливость строителей.