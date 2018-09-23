2018-09-23T15:44:26+03:00
Общество

В Омске движение по Юбилейному мосту запустят в первых числах октября

Об этом рассказал директор департамента хозяйства
Станислав МУХИН
Поделиться:
Сейчас на самом сооружении уже уложили новый асфальт. ФОТО: Smotriomsk.ruСейчас на самом сооружении уже уложили новый асфальт. ФОТО: Smotriomsk.ru
Изменить размер текста:

Юбилейный мост закрыт с октября прошлого года. На его реконструкцию власти выделили более 300 млн рублей. С мая месяца омичи ждут, что движение по мосту все-таки откроют. Однако сроки сдачи Юбилейного моста неоднократно переносились.

Сейчас на самом сооружении уже уложили новый асфальт. Ведетя благоустройство на подходах к нему. На днях в мэрии заявили, что работы выполнены на 93%. И вот городские власти озвучили новую дату.

- Ремонт подходит к окончанию. Я думаю, что 2-3 октября уже откроем движение, - сказал в интервью "Коммерческим вестям" первый заместитель мэра, директор департамента хозяйства Евгений Фомин.

Отметим, что по условиям контракта подрядчик должен закончить все работы до 30 ноября. Возможно, этим можно объяснить неторопливость строителей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Прочность Юбилейного моста проверили грузовиками
В Омском супермаркете нашли нарушения пожарной безопасности
«Ростелеком» построил более 800 километров оптоволокна до сельских больниц Омской области
Слабому сердцу поможет кардиостимулятор
Военные с автоматами напугали омичей
В Омске автоледи сбила 4-летнюю девочку
Фрукты завернули на границе
В Омске изменятся маршруты трамваев
Школа скорочтения и развития интеллекта IQ007
В Омске пройдет массовая проверка маршруток
Депутаты Омского горсовета подвели итоги работы
Из-за разбитой дороги омские дачники не могут вывезти урожай
Депутаты горсовета - за эффективность муниципальных предприятий
Пьяный омич сбил двоих школьников
Любовь и лошади: Артур Смольянинов пройдет службу в «Конной полиции»
Омский «Авангард»одержал волевую победу над «Амуром»
Омич может на два года попасть в колонию за убийство медведя
Учительница из Питера, которой «подарили» младенца, рассказала, что не сможет приехать на суд в Омск
Названы самые популярные места отдыха омичей
Бывший вице-губернатор Гамбург просит закрыть его судимость, чтобы уехать из Омска
В Омск не пустили липовые Gucci и Сhanel
Количество желающих заказать лекарства через интернет стремительно растет
После розыгрыша лотереи 7 омичей стали миллионерами
Омичи бьют тревогу: в реку Омь попали нефтепродукты
Победители «Кибервызова» поедут в «Сириус»
Очередные загрязнители воздуха названы в Омске