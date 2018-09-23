Омичка просит отмыть асфальт на улице Герцена от луж крови

23 Сент. 14:55 2018-09-23T14:56:57+03:00

Изменить размер текста: A A

С необычной просьбой к городским властям выступила одни из жительниц Омска. Девушка потребовала от администрации отмыть асфальт от пятен крови, которые появились после страшной аварии на улице Герцена. Там, напомним, на прошлых выходных столкнулись "Мицубиси" и "Лада". От удара иномарка влетела в тротуар и сбила доррожный знак. Столб от него упал на молодых супругов - они погибли.

- После страшной аварии на перекрестке Герцена - 24 Северная необходимо помыть асфальт! Прежде, простите за подробности, кровь погибших присыпали песком. Песок, естественно, уже ею пропитался, - написала омичка в соцсетях. - Зрелище жуткое, надо сказать. Так вот сегодня после дождя все поплыло.

По словам девушки, за жуткой картиной с интересом наблюдают дети, что недопустимо.