2018-09-23T14:56:57+03:00
Общество

Омичка просит отмыть асфальт на улице Герцена от луж крови

Свою просьбу она озвучила в соцсетях
Станислав МУХИН
Поделиться:
Комментарии: comments1
Авария унесла жизни молодой пары.Авария унесла жизни молодой пары.Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
Изменить размер текста:

С необычной просьбой к городским властям выступила одни из жительниц Омска. Девушка потребовала от администрации отмыть асфальт от пятен крови, которые появились после страшной аварии на улице Герцена. Там, напомним, на прошлых выходных столкнулись "Мицубиси" и "Лада". От удара иномарка влетела в тротуар и сбила доррожный знак. Столб от него упал на молодых супругов - они погибли.

- После страшной аварии на перекрестке Герцена - 24 Северная необходимо помыть асфальт! Прежде, простите за подробности, кровь погибших присыпали песком. Песок, естественно, уже ею пропитался, - написала омичка в соцсетях. - Зрелище жуткое, надо сказать. Так вот сегодня после дождя все поплыло.

По словам девушки, за жуткой картиной с интересом наблюдают дети, что недопустимо.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Прочность Юбилейного моста проверили грузовиками
В Омском супермаркете нашли нарушения пожарной безопасности
«Ростелеком» построил более 800 километров оптоволокна до сельских больниц Омской области
Слабому сердцу поможет кардиостимулятор
Военные с автоматами напугали омичей
В Омске автоледи сбила 4-летнюю девочку
Фрукты завернули на границе
В Омске изменятся маршруты трамваев
Школа скорочтения и развития интеллекта IQ007
В Омске пройдет массовая проверка маршруток
Депутаты Омского горсовета подвели итоги работы
Из-за разбитой дороги омские дачники не могут вывезти урожай
Депутаты горсовета - за эффективность муниципальных предприятий
Пьяный омич сбил двоих школьников
Любовь и лошади: Артур Смольянинов пройдет службу в «Конной полиции»
Омский «Авангард»одержал волевую победу над «Амуром»
Омич может на два года попасть в колонию за убийство медведя
Учительница из Питера, которой «подарили» младенца, рассказала, что не сможет приехать на суд в Омск
Названы самые популярные места отдыха омичей
Бывший вице-губернатор Гамбург просит закрыть его судимость, чтобы уехать из Омска
В Омск не пустили липовые Gucci и Сhanel
Количество желающих заказать лекарства через интернет стремительно растет
После розыгрыша лотереи 7 омичей стали миллионерами
Омичи бьют тревогу: в реку Омь попали нефтепродукты
Победители «Кибервызова» поедут в «Сириус»
Очередные загрязнители воздуха названы в Омске