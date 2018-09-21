В Омске изменена схема движения двух маршруток

21 Сент. 11:14 2018-09-21T11:16:45+03:00

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С этого воскресенья, 23 сентября, маршрут №424 будет продлен до Николаевки. Это было сделано по просьбам жителей поселка, жаловавшихся, что они не могут добраться без пересадок до центра города. По информации омской мэрии, на измененном маршруте будут работать 34 машины.

А с 30 сентября маршрутки №222 начнут ходить по 5-й Кордной вместо 3-ей Молодежной, чтобы улучшить транспортное сообщение в Кордном поселке. Здесь будут работать 40 маршруток.

Также сообщается, что на этих маршрутах пассажиры смогут воспользоваться льготными проездными.