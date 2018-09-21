2018-09-21T11:16:45+03:00
Общество

В Омске изменена схема движения двух маршруток

По-новому будут ходить автобусы №№424 и 222
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
На маршрутах пассажиры смогут воспользоваться льготными проездными.На маршрутах пассажиры смогут воспользоваться льготными проездными.Фото: Евгений СВЕТЛЫЙ
Изменить размер текста:

С этого воскресенья, 23 сентября, маршрут №424 будет продлен до Николаевки. Это было сделано по просьбам жителей поселка, жаловавшихся, что они не могут добраться без пересадок до центра города. По информации омской мэрии, на измененном маршруте будут работать 34 машины.

А с 30 сентября маршрутки №222 начнут ходить по 5-й Кордной вместо 3-ей Молодежной, чтобы улучшить транспортное сообщение в Кордном поселке. Здесь будут работать 40 маршруток.

Также сообщается, что на этих маршрутах пассажиры смогут воспользоваться льготными проездными.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Прочность Юбилейного моста проверили грузовиками
В Омском супермаркете нашли нарушения пожарной безопасности
«Ростелеком» построил более 800 километров оптоволокна до сельских больниц Омской области
Слабому сердцу поможет кардиостимулятор
Военные с автоматами напугали омичей
В Омске автоледи сбила 4-летнюю девочку
Фрукты завернули на границе
В Омске изменятся маршруты трамваев
Школа скорочтения и развития интеллекта IQ007
В Омске пройдет массовая проверка маршруток
Депутаты Омского горсовета подвели итоги работы
Из-за разбитой дороги омские дачники не могут вывезти урожай
Депутаты горсовета - за эффективность муниципальных предприятий
Пьяный омич сбил двоих школьников
Любовь и лошади: Артур Смольянинов пройдет службу в «Конной полиции»
Омский «Авангард»одержал волевую победу над «Амуром»
Омич может на два года попасть в колонию за убийство медведя
Учительница из Питера, которой «подарили» младенца, рассказала, что не сможет приехать на суд в Омск
Названы самые популярные места отдыха омичей
Бывший вице-губернатор Гамбург просит закрыть его судимость, чтобы уехать из Омска
В Омск не пустили липовые Gucci и Сhanel
Количество желающих заказать лекарства через интернет стремительно растет
После розыгрыша лотереи 7 омичей стали миллионерами
Омичи бьют тревогу: в реку Омь попали нефтепродукты
Победители «Кибервызова» поедут в «Сириус»
Очередные загрязнители воздуха названы в Омске