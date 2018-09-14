Верховный суд отменил приговор, который омскому судье Москаленко вынесли после смерти

14 Сент. 10:37 2018-09-14T10:41:18+03:00

Сергей Москаленко умер почти два года назад, но его уголовное дело рассматривают до сих пор. Фото: Евгений СВЕТЛЫЙ

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Дело судьи Куйбышевского суда Сергея Москаленко, умершего почти два года назад передали в суд на пересмотр. Предыдущее решение Омского областного суда о посмертном признании фигуранта виновным в коррупции аннулировали. Адвокат, который защищает теперь уже не самого Москаленко, а его доброе имя настаивает, что в ходе процесса нарушены принципы состязательности и равноправия сторон, а обвинение базируется на показаниях лиц из окружения погибшего бизнесмена Берга.

- Суд при рассмотрении дела не был беспристрастен. Действия суда указывали на его предвзятость и предрешенность результата рассмотрения,- цитирует «Коммерсант» жалобу Хабарова. - Источниками всей информации о договоренностях и передачах денег являются только два свидетеля родственники предпринимателя. Показания всех остальных свидетелей - это показания о том, что Бергу нужны были деньги. Но нет показаний о том, что он их передал судье, где и когда, какую сумму. Поэтому в документах следствия отсутствуют сведения о времени и месте якобы имевшей место передачи денег лично Бергом Москаленко.

Напоним, судья Москаленко рассматривал дело затройщика Виктора Берга. Директора «Омстрой-2001» обвиняли в хищении денег 700 дольщиков. Но практически накануне приговора его застрелили на окраине города. А в декабре 2015 года фигурантом уголовного дела стал сам Сергей Москаленко. Его обвинили в получении от Берга взятки в 6 млн рублей за оправдательный приговор.

В январе 2017 года в парке 300-летия Омска на Левом берегу нашли повешенным уже Москаленко. Несмотря на то, что дело могло быть закрыто тогда же по причине смерти обвиняемого, его дочь настояла на суде. Екатерина Беспалова надеется защитить доброе имя умершего отца.