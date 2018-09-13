2018-09-13T07:34:29+03:00
Общество

Под Омском строят городок для тысяч китайцев

Он появится в поселке Омский
Анна МИКУЛА
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Под Омском будут работать несколько тысяч рабочих из Китая.Под Омском будут работать несколько тысяч рабочих из Китая.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В поселке Омский появится городок для нескольких тысяч рабочих из Китая, которые будут приезжать сюда на вахты.

Объект строится в рамках регионального проекта. Он рассчитан 3500 человек, которые будут реконструировать Омский НПЗ. Сейчас чиновники изменяют категорию этого земельного надела, чтобы там можно было разместить такой городок.

- Он будет огорожен по периметру, их будут централизованно увозить-привозить на работу и с работы. Там будет своя инфраструктура, ЧОП, магазины и так далее. Свои газ, вода, самостоятельный вывоз мусора, полностью все коммуникации. Это будет за границей нашего населенного пункта. Представители китайской компании, которая занимается строительством, уже приезжали к нам на публичные слушания, - рассказала «СуперОмску» глава Омского сельского поселения Инна Шумихина.

Ранее эта территория в 4,7 га принадлежала пайщикам Госплемзавода, бывшего градообразующим предприятием поселка. Потом участок перепродали другим частным лицам.

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