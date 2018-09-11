2018-09-15T16:04:08+03:00
Общество

Сотрудницу омского МЧС, предотвратившую взрыв пятиэтажки, наградят

Об этом распорядился губернатор Александр Бурков
Анна МИКУЛА
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Сотрудницу дежурной части регионального МЧС Любовь Николаеву представят к награде. Об этом на аппаратном совещании кабинета министров распорядилися губернатор.

- Александр Бурков принял решение представить сотрудника МЧС Любовь Николаеву за проявленную выдержку и грамотные действия к награде. Профессионализм инспектора спас жителей дома от взрыва, - сообщает пресс-служба областного правительства. - Ее представили к награждению Почетной грамотой Правительства Омской области и ведомственной наградой.

Напомним, Любовь Николаева смогла предотвратить трагедию, которая чуть не случилась в пятиэтажном доме на улице Романенко. Ей удалось отговорить одного из жильцов от намерения взорвать бытовой газ в квартире.

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- Приезжайте, я сейчас взорву свой дом! - прокричал в трубку позвонивший на «01».

Сотрудница МЧС Любовь Николаева в первый момент обмерла. За 17 лет работы в оперативных службах с террористом она столкнулась впервые. (Подробнее...)

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