2018-09-10T11:44:39+03:00
Происшествия

Сотрудница омского МЧС отговорила пьяного многодетного отца взрывать пятиэтажку

Мужчина открыл газ в квартире и собирался закурить
Анна МИКУЛА
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Фото: 55.mchs.gov.ruФото: 55.mchs.gov.ru
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- Приезжайте, я сейчас взорву свой дом! - прокричал в трубку позвонивший на «01».

Сотрудница МЧС Любовь Николаева в первый момент обмерла. За 17 лет работы в оперативных службах с террористом она столкнулась впервые. Пьяный и агрессивно настроенный мужчина назвал адрес многоэтажного дома на улице Романенко. Потом рассказал, что открыл газовые вентили на плите и собирается чиркнуть спичкой. Уже с первых слов было понятно, что человек на взводе, не шутит и любое неправильно подобранное в разговоре с ним слово приведет к трагедии. После этого он бросил трубку. Любовь срочно сообщила о первых подробностях ЧП коллегам из Центра управления кризисных ситуаций, которые сидят в соседнем зале.

По счастью, дебошир перезвонил и с ним удалось наладить, хоть и странный, но все-таки диалог. Это дало спасателям бесценное время, чтобы добраться до места.

- Он попросил: «Назови меня Вов!». Вот так взрослого человека пришлось называть детским именем. После этого он как-то сразу подобрел, - вспоминает Любовь Николаева. - На обучающих занятиях с психологами МЧС нам рассказывали, что необходимо выбрать болевую точку, тему, которая смягчит агрессивного оппонента, и давить на нее. Я начала расспрашивать подробности его личной жизни. Сначала он воспринял это в штыки. Говорит: «Все беды от баб». Рассказал, что у него несколько жен и с одной из них он накануне поссорился. Чтобы не усугублять, я решила перевести разговор на детей. Мужчина рассказал, что у него их четверо. Буквально накануне родился сын. Вспомнив о ребенке, мужчина немного успокоился и пошел на контакт.

Фото: Личный архив Любови Николаевой

Фото: Личный архив Любови Николаевой

Омич несколько раз говорил, что хочет закурить. Любовь отговаривала его от этого и одновременно передавала коллегам всю важную информацию о происходящем. Пареллельно вызвали полицейских. Во время переговоров дебошира удалось убедить дождаться хотя бы момента, когда из дома эвакуируют других ни в чем не повинных жильцов. В трубку Любовь слышала, как собеседник открывает окно и, высунувшись на улицу, кричит, что открыл газ и сейчас все взорвет. Благо, это услышали многие из его соседей. Люди в испуге сами начали выбегать из своих квартир, остальных успели вывести спасатели. Дальше задача была куда сложнее - убедить мужчину добровольно открыть дверь, никого не покалечив.

- Я ему говорю: «Вов, ты хотя бы пообщайся с людьми. Назови свои условия, может, получится договориться». Он все спрашивал, посадят ли его теперь в тюрьму, но в итоге согласился впустить наших сотрудников, - рассказывает Любовь Николаева.

Когда спасатели зашли в квартиру, так уже сильно пахло газом. Все вентили действительно были открыты. Но взрыва удалось избежать. Задержанным хозяином квартиры сейчас занимаются полицейские.

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