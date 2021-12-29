Омские сельхозпроизводители получили 345 млн рублей на покупку кормов

Региональное софинансирование составило 80 млн рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министерство сельского хозяйства Омской области разместило результаты отбора предприятий на распределение субсидий. Деньги из регионального и федерального бюджетов пойдут на возмещение затрат на покупку кормов.

Министр сельского хозяйства Омской области Николай Дрофа в эксклюзивном интервью КП.Омск рассказал, что средства распределялись в сжатые сроки. Это связано с траншем в 265 млн рублей, который был направлен Омской области из федерального бюджета в третьей декаде декабря.

- Сроки были короткими. Всего пару дней. Но мы по максимум известили омских сельхозпроизводителей. Также размещали соответствующую информацию на сайтах, подведомственных министерству. Пакеты документов рассматривался профильными ведомствами, после чего были переданы в казначейство. Единственным критерием отказа в предоставлении субсидий могла быть налоговая задолженность предприятия, - объяснил министр.

В рамках софинансирования регионального бюджета 66 омских производителей молочной продукции распределили между собой 267 млн рублей на возмещение затрат на покупку кормов. Ещё 79 млн рублей было направлено на поддержку омских производителей свиней и птиц.

К слову, самый крупный транш в размере более 20 млн достался птицефабрике Сибирской. ООО «Руском-АГРО» и ЗАО «Иртышский» досталось по 13 млн и 11 млн рублей - соответственно.

Среди производителей крупного рогатого скота и молочной продукции в ТОП-3 попали: ООО «Ястро-Лайт» 38,2 млн рублей, АО «Нива» - 38,4 млн рублей и ООО «Рассвет» - 18,6 млн рублей.