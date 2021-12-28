Стало известно, какой будет погода на новогодних праздниках 2022 года

синоптики рассказали, какой будет погода на праздниках. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Все ближе Новый год, а значит и длинные выходные, в которые есть возможность провести время с близкими людьми. 2021 год встретил омичей совсем не радужно, почти все праздники продержались 30-градусные морозы. Из-за этого мысли об активном отдыхе на улице пришлось оставить многим омичам. А вот 2022 год наоборот преподносит приятные сюрпризы.

По прогнозам синоптиков вся праздничная неделя будет теплой и снежной. Осадки разной интенсивности прогнозируют каждый день с 3 по 9 января. Сильных перепадов температуры тоже не обещают, днем температура будет держаться около -10 градусов, а ночью будет колебаться от -16 до -10 градусов. Теплее всего будет 6 января в четверг, тогда температура будет около -3 днем. А вот холоднее всего обещают днем раньше, 5 января. Днем похолодает до -13, а ночью столбик термометра может показать до -26.

Сейчас на Омск надвигается холодный фронт, из-за которого перед Новым годом придется пережить несколько морозных дней. Самым морозным днем станет 30 декабря, четверг. Синоптики прогнозируют до -21 днем и до -28 ночью. Прохладная погода сохранится и 31 декабря. В новогоднюю ночь прогнозируют до -23 градусов. Но уже 1 января начнет теплеть, а со 2 числа установится средняя температура.