В Омске с 30 декабря начинают внедрять раздельный сбор мусора

Омичи самостоятельно могут установить баки для раздельного сбора на своих площадках, но для этого придется обратиться в УК и администрацию. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Мусорная реформа в свое время наделала немало шума среди россиян. Теперь она понемногу начинает приобретать те черты, о которых все думали изначально, а именно раздельный сбор мусора. В Омской области эта мера начнет действовать с 30 декабря. Естественно по мановению волшебной палочки на всех площадках ТКО и во всех торговых центрах не появятся дополнительные баки, в которые омичи будут складывать разные отходы. Это произойдет постепенно.

Как отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии Омской области Александр Сердюков, процедура перехода пройдет в несколько этапов. 30 декабря на площадках для сбора мусора появятся 480 желтых контейнеров, которые уже учтены в территориальной схеме. Омичи должны складывать в них перерабатываемые не пищевые отходы, например, стекло, пластик, дерево, металл.

Как рассказал генеральный директор Карен Егоян, приезжать за отходами из разных контейнеров будут разные мусоровозы, но вот свозить мусор все равно придется пока в одно место. Нескольких линий для сортировки в Омске пока нет.

- В любом случае, даже после раздельного сбора, мусор попадает на досортировку. Этого не удастся избежать даже с разными линиями, - отметил Егоян. – Отсортированное вторсырье мы реализуем на торгах. Сейчас самые востребованные фракции пластиковые бутылки, алюминий, стекло. Их покупают и из других регионов.

Пока раздельный сбор мусора начнут внедрять только в Омске, на районы эта мера начнет распространяться позже, когда система относительно устоится в городе. По предварительным прогнозам, раздельно собирать мусор в районах области начнут в 2024 году. Примерно тогда же должны появиться и новые заводы по переработки мусора. Они будут отличаться от действующих сейчас технологическим оснащением и рядом с каждым из них будет полигон, где будут храниться отходы, не ушедшие на переработку. Всего хотят построить три завода в Таврическом, Тарском и Омском районах.

- Органические отходы компостируются, а после из них производится техногрунт, который используют при рекультивации закрытых свалок, часть бытовых отходов уходит на переработку, а другая малая часть остается на полигоне, - рассказала о принципах работы сортировочных заводов Александр Сердюков.

Для начала программы в городе установили только 480 желтых баков, но у жителей есть возможность самостоятельно стать участниками программы раздельного сбора мусора. Для этого нужно пройти несколько обязательных этапов.

1. Принять решение на общем собрании дома

2. Обратиться в управляющую компанию и установить на площадке желтый бак (он покупается отдельно, цена около 15 тысяч рублей)

3. Управляющая компания подает заявку в местную администрацию

4. Раз в квартал администрация подает данные всех заявок для обновления территориальной схемы

После включения площадки в территориальную схему, за мусором будут приезжать разные мусоровозы.

- Конечно, мы не исключаем, что сначала в желтые баки будет попадать органический мусор. Это нрмальная практика, но со временем все должно встать на места. Привычки людей понемногу меняются и сейчас омичи воспринимают раздельный сбор мусора более положительно, - отметил Сердюков.

В целом пока характер нововведений останется добровольным. Никто не планирует принудительно устанавливать дополнительные баки для сбора сортированных отходов. Рассчитывают на инициативность и сознательность омичей. Отметим, что с введением новых контейнеров тарифы на вывоз мусора для омичей почти не изменятся. РЭК решили оставить их на уровне прошлого года.