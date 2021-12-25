Омичи в 2021 году стали чаще жаловаться на недобросовестных коллекторов

За нарушения коллекторы заплатили более 6 миллионов рублей. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Итоги годовой работы подвели судебные приставы в части работы с недобросовестными коллекторами. Подразделение, принимающее обращения граждан появилось в 2017 году и уже 4 года успешно функционирует. Согласно закону, осуществлять деятельность по взысканию задолженности может сам кредитор или коллекторское агентство, внесенное в Росреестр. На территории Омской области есть две компании, официально внесенные в реестр, также действуют филиалы компаний из других регионов.

Как отменила начальник отдела ведения госреестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности Марина Чердынцева, в 2021 году по сравнению с 2020 годом на 23% выросло число жалоб граждан на недобросовестных коллекторов. За год в УФССП поступило 430 обращений, 413 из которых уже рассмотрели.

- В 2021 году увеличилось число жалоб, которые признаны обоснованными. В 2020 обоснованной считалась только каждая пятая жалоба омичей, а в этом году уже каждая вторая. При чем сами должники предоставляют в качестве доказательств аудиозаписи, - отметила Чердынцева.

Получается, что 206 жалоб омичей в этом году признали обоснованными, и коллекторам пришлось заплатить за свои действия штраф. Его размеры довольно внушительные, от 50 до 500 тысяч рублей. За различные нарушения в 2021 году коллекторы заплатили более 6 миллионов рублей.

КАКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ЕСТЬ В РАБОТЕ КЛЛЕТОРОВ?

Они могут взаимодействовать с должниками путем личных встреч, звонков, рассылкой СМС и писем. Для каждого вида взаимодействий установлено количество.

Так, например, встречаться с должником лично можно только 1 раз в неделю, звонить могут не более 1 раза в сутки два дня в неделю. За месяц выходит максимум 8 звонков. СМС тоже можно слать не бесконечно. Максимум 2 сообщения в день по четыре раза в неделю, за месяц получается всего 16 дней, в которые можно присылать сообщения. Нет в законе никаких ограничений только на бумажные письма, которые отправляются почтой.

Как рассказала Марина Чердынцева, основные нарушения, на которые жаловались омичи, связанны не с нарушением частоты звонков. Эти жалобы только на втором месте. Больше всего омичи недовольны тем, что коллекторы звонят на номера, указанные в кредитных договорах как дополнительные, без согласования. Зачастую это номера родственников и друзей, на которых и сыпятся звонки. Третьей причиной для жалоб стало то, что коллекторы не предупреждают о записи разговора, хотя должны это делать.

- В 2021 году только 34 протокола составлено на коллекторов, входящих в реестр. Остальные 142 составлялись в отношении микрокредитных организаций и банков, - отметила Чердынцева.

Надзор за действиями микрокредитных организаций и банков в части взыскания долгов также осуществляется судебными приставами.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ ГРАЖДАН

В 2021 году произошли серьезные изменения в законодательства, регулирующим деятельность по надзору за коллекторскими агентствами. Раньше процедура начиналась в УФССП, нужно было подать жалобу, по которой проведут административное расследование, а потом передадут дело в суд. Уже там принимали решение об обоснованности претензий гражданина, а решение передавали обратно судебным приставам.

В этом году в силу вступил закон, согласно которому жалобы после расследования судебные приставы могут рассматривать самостоятельно. Это существенно упростило процесс реагирования на действия недобросовестных коллекторов. Провести расследование должны в течение 30 дней поле подачи обращения, но расследование могут продлить еще на 30 дней. Таким образом, получается, что максимальный срок вынесения решения по обращению составляет 2 месяца.