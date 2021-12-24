Профессионалы, которые работают на совесть

Генеральный директор ООО «УК Жилищник 3» Алексей Русавский.

Работа управляющей компании ответственная и непростая. У таких предприятий не бывает выходных и праздников, потому что забота о комфорте жильцов требует постоянного внимания. Тем более, когда речь идет о домах, возраст которых исчисляется не одним десятком лет. О том, как складываются дела, мы поговорили с генеральным директором ООО «УК Жилищник 3» Алексеем Русавским.

- Алексей Анатольевич, расскажите, как для вашей управляющей компании сложился 2021 год?

- Управляющая компания «Жилищник 3» работает уже 15 лет, и за это время у нас накопился большой опыт, который позволил нам пройти уходящий год в стабильном и штатном режиме. Все, что было запланировано, мы сделали и исполнили все обязательства перед жителями. Наша компания обслуживает 108 домов в Центральном административном округе Омска, и все они расположены в районе от улицы Герцена до Багратиона. Это достаточно изношенный жилой фонд, среди них нет ни одного нового дома, многим более 50 лет. Некоторые из них через администрацию признаем аварийными и обслуживаем за свой счет, потому что мы не можем бросить жителей на произвол судьбы. Кроме того, наша УК помогает городской администрации с другими брошенными домами. Таким образом, за последние 2 года мы потратили почти 22 млн на восстановление теплоузлов в старых домах. В этом году, так же, как и в прошлых, наша УК успешно прошла подготовку к отопительному сезону. Все наши дома были вовремя сданы тепловикам, замечания оперативно устранены, и особых проблем с этим не было.

- Конец года - это то время, когда окончательно утверждаются планы текущего ремонта на будущий год. Как вы взаимодействуете с собственниками в этом направлении?

- Если в многоквартирном доме есть председатель совета дома, то наши инженеры взаимодействуют с ним. Идет диалог, в котором мы стараемся прийти к разумному компромиссу. Бывает так, что жильцы хотят отремонтировать подъезд, а коммуникации находятся в плачевном состоянии. В таких случаях мы стараемся объяснить ситуацию и найти разумный компромисс. Но в любом случае это индивидуальная работа с каждым домом. Там, где нет старших по дому, с собственниками взаимодействует наша специальная служба - инженеры по связям с общественностью. Они разговаривают с жильцами, разъясняют тарифы.

- Расскажите о коллективе. Кто у вас работает?

- В нашей УК «Жилищник 3» за годы работы сложился коллектив профессионалов. В общей сложности у нас работает около 200 человек вместе с дворниками и сантехниками. Текучки в компании нет совсем, очень многие работают с первого дня открытия компании, зарплату платим и индексируем своевременно. Все сантехники у нас работают с 90-х годов, свои дома знают идеально, потому что работают на них десятки лет, в курсе всех проблем и оперативно их решают. Проблема в кадровом составе одна - очень сложно найти людей на некоторые вакансии, особенно среди молодежи. Например, сварщиков. Хотя мы предлагаем очень неплохую зарплату, но молодежь не стремится в эту сферу. То же самое со специалистами среднего звена - инженерным составом.

Коллектив ООО «УК Жилищник 3».

- Какие коррективы в вашу работу внесла пандемия?

- Организации ЖКК внесены в список предприятий бесперебойной работы, поэтому наша работа не останавливалась ни на секунду, невзирая на пандемию. Все это время наши сотрудники трудились и в праздники, и в выходные, не получая никаких дотаций и рассчитывая только на свои силы. Все наши работники вакцинированы, потому что постоянно взаимодействуют с людьми и работают в разных обстоятельствах. Мы обеспечиваем их средствами защиты - перчатками и масками.

Поздравление

Уважаемые омичи, собственники обслуживаемых нами домов, коллеги!

Поздравляю вас с наступающим Новым, 2022 годом!

Желаю, чтобы в ваших домах всегда было тепло и уютно, чтобы у вас и ваших близких все было хорошо. И конечно же, хочется пожелать всем крепкого здоровья, чтобы никто не болел! Всем добра во всех смыслах этого слова в новом году!

Генеральный директор ООО «УК Жилищник 3» Алексей Русавский.

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