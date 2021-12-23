В Омской области догазифицируют 21 тысячу домов

Некоторые омичи уже подключились к газу по программе догазификации. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Большую часть домов частного сектора в Омске и некоторых населенных пунктах Омской области планирую подключить к газу. Это стало возможно благодаря программе догазификации, которая начала действовать в 2021 году. Она предполагает возможность подключения домов к голубому топливу в тех населенных пунктов, куда уже подведен газ. Как сообщил министр энергетики Омской области Антон Гаак, в нашем регионе под эту программу попали 317 насланных пунктов, среди которые есть и Омск.

– Первоначально мы оценивали, что под программу подпадают 49 тысяч домов, впоследствии мы уточнили данные и скорректировали цифру. На данный момент под программу подпадает 21 тысяча абонентов, в том числе 14 тысяч в Омске, – отметил Гаак.

В этом году программой успели воспользоваться более 7 тысяч человек по всей области.

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ

Чтобы стать участником программы омичам необходимо собрать пакет документов: паспорт, СНИЛС, комплект документов на дом и участок. Заявки можно подать в электронном виде через сайт Госуслуг и портал Соцгаз.рф или лично принести в офис газоснабжающей организации. Сейчас рассчитывать на участие в программе могут только абоненты пяти компаний: «Омскоблгаз», «Омскгоргаз», «Межооблгаз», «Омскгазстройэксплуатация», «Омсгазсеть». Сторонние поставщики, строящие газораспределительные сети на территории региона в программе не участвуют. По правилам, газ должны провести до границы участка, а работы внутри дома жильцам придется оплачивать самостоятельно.

- К нам приходит большое количество обращений граждан по тем газовым сетям, которые подключаются не через ГРО, а через инвесторов, строящих газовые сети. К сожалению, данные инвесторы не участвуют в программе догазификации. И вопрос о возврате средств в отношении таких абонентов не решен, — отметил Гаак.

В большей степени это относится к жителям микрорайона Входной и села Приветное. Там почти все газовые сети построены частными компаниями. Несмотря на то, что эти сети для поставок газа использует «Омскоблгаз», их владельцы участвовать в программе догазификации не обязаны и не будут бесплатно подводить газ. Сейчас в правительстве прорабатывают возможные варианты решения проблемы.

КОГО К ГАЗУ НЕ ПОДКЛЮЧАТ

Также министр отметил, что есть один случай, когда подключение дома к газу просто невозможно. Если дом стоит рядом с ЛЭП, то подводить туда голубое топливо запрещено правилами безопасности. Такие дома можно перевести на электротермию.

- Ускоренная газификация в Омске будет проводиться по программе «Чистый воздух». Сейчас в Омске мы проводим поквартирный обход, чтобы выяснить, кто готов участвовать в программе. В городе проводится строительство крупной ГРС-29, которая обеспечит газом частный сектор в городе, а также Омский район. Во время визита в Омск министра энергетики РФ Николая Шульгинова мы побывали на ней. Там завершены линейные объекты, заложен фундамент, ожидаем поступления ГРС и ее установку в 2022 году, – сказал Гаак.

В районах Омской области программа действует более активно, газ уже провели в 300 домов. Газом уже отапливаются жители Любинского, Марьяновского, Омского, Одесскокого и Щербакульского районов.

ЦЕНА ВОПРОСА

По условиям проекта «Социальная газификация» государство гарантирует бесплатное подведение газопровода только до границы участка собственника дома. Дальше – дело собственника. То есть вам самим будет необходимо оплатить проект газоснабжения, подведение трубы от границы участка до стены дома, установку счётчика и внутридомового оборудования, и даже подключение к внутридомовому оборудованию - газовой колонке, котлу и т. п. Цена всего этого удовольствия колеблется в пределах от 65 до 85 тысяч рублей. Различным льготным категориям населения – ветеранам, пенсионерам, людям с ВОЗ обещают небольшие компенсации, в пределах 20 тысяч рублей, а то и меньше. Порядок и размер получения необходимо уточнять в газоснабжающей организации. Полного возмещения пока не предусмотрено.