Омичей позвали на Рождественский полумарафон

Традиционно будет проведен конкурс необычных костюмов Фото: Пресс-служба администрации Омской области

7 января в 13.00 на Соборной площади в Омске дадут старт одному из самых холодных спортивных мероприятий – Рождественскому полумарафону. О забеге 2022 года рассказали организаторы забега.

Спортсмены и просто любители смогут принять участие в забеге на трех дистанциях – 3 км, 10,55 км и 21,1 км. Для каждой – свои возрастные ограничения. Трасса по аналогии с предыдущими стартует на Соборной площади и пролегает через исторический центр города. Пока сложно сказать, сколько участников соберет Рождественский забег, в прошлом, из-за пандемии, он прошел в онлайн формате, и заявки подали только 770 человек. До коронавирусных ограничений забег собирал свыше тысячи любителей зимних пробежек.

- Во всем мире и спорте мы наблюдаем эту тенденцию – снижение численности и отток спортсменов на массовых спортивных мероприятиях, - прокомментировал министр спорта и молодежной политики Омской области Дмитрий Крикорьянц.

- Многие беговые события в 2020 году вообще отменялись. Хорошо, что это состоится, - добавил директор SIM Константин Подбельский. Подать заявку можно на сайте мероприятия до 31 декабря уходящего года.

Приглашают всех, но единственное, о чем настоятельно просят организаторы, – своевременно предоставить справку о состоянии здоровья и пройти медкомиссию. В медицинское освидетельствование входит несколько анализов, результат ЭКГ и осмотр терапевта. При наличии документов об исследованиях попасть можно к врачу SIM в течение 6 января в выставочном зале областной библиотеки имени Пушкина. К забегам по нарастанию дистанции допускаются участники от 0, 12, 16 лет соответственно. Призовой фонд и стоимость участия не озвучивают. Рассказали только об оригинальной, как всегда медали.

- На протяжении многих лет мы много экспериментировали с материалами, была у нас и береста, и стекло, но в этом году решили, что должна быть металлическая, - прокомментировал Подбельский. Награда напоминает по форме остроконечную снежинку. На края нанесен принт с известными видами Омска, имитирующий снежные узоры. С обратной стороны призерам гарантирую нанесение гравировки с его именем и результатом.

Важно, что о своем участии в мероприятии заявила победительница и рекордсменка Сибирского международного марафона, прошедшего в августе, Марина Ковалева.

- Я обычно заявляюсь одной из последних, чтобы не отпугивать других участников, притязающих на победу, - заявила Ковалева.

Также неоднократная чемпионка рассказала, что зимний марафон ей, как правило, дается сложнее: «У нас не очень хороши чистят дороги, поэтому придется особо подготовиться». В качестве таких мероприятий бегунья назвала пробежки по снегу и закачку задних мышц бедер. Кроме того, экстремально настроенным бегунам лучше запастись парой профессиональной обуви для таких случаев.