Под суд пойдет омич, совершивший серию нападения на таксистов

Чтобы не расплачиваться с водителями, омич нападал на них с ножом. Фото: Иван МАКЕЕВ

О нескольких нападениях на омских таксистов стало известно в январе 2021 года. Тогда 31 января ранним утром в полицию обратился водитель и сообщил, что его пытался убить пассажир. К тому же он угнал автомобиль. Через некоторое время поступило сообщении о том, что в другой части города нашли труп еще одного таксиста с ножевыми ранениями в грудь. Следователям удалось установить, что к совершению обоих преступлений причастен один и тот же человек.

Как рассказали в пресс-службе следственного комитета, довольно быстро удалось задержать подозреваемого, 18-летнего ранее судимого за кражи и угоны омича. Как оказалось, все начали из-за девушки. Он поссорился с возлюбленной, выпил бутылку водки и захотел курить. Омич отправился в ближайший магазин, но он еще был закрыт. Тогда парень поймал такси и попросил довезти его до магазина «Заря». Естественно, денег на проезд с собой у омича не оказалось, зато был нож. Чтобы не рассчитываться с водителем, омич ударил его ножом в грудь, а когда он выбежал из салона сел за руль и уехал.

На улице Средняя парень не справился с управлением и врезался в столб. К тому времени курить ему расхотелось, нужно было возвращаться домой. Заметив еще одного таксиста, омич обратился за помощью к нему, но водитель взять пассажира отказался. Тогда омич снова пусти в ход нож, дважды ударил водителя ножом в грудь и вытащил умирающего мужчину на дорогу. Сам сел за руль и отправился домой на улицу 27 Северная. Там омич и бросил угнанный автомобиль. Сигарет парень не купил, но украл имущество тех, на кого напал. Ущерб составил около 240 тысяч. Как выяснили следователи, омич чуть ранее обманом получил от несовершеннолетней дорогой смартфон стоимостью около 40 тысяч рублей.

- Во время расследования подозреваемому проведена психолого-психиатрическая экспертиза, которая показала, что он вменяем и может осознавать характер и общественную опасность своих действий, - уточнили в пресс-службе следственного комитета.

Сейчас его обвиняют по трем уголовным статьям за мошенничество, убийство и покушение на убийство. Расследование завершено и дело передано в суд для рассмотрения. Сам подсудимый свою вину признал частично. Он объяснил, что угонять автомобили не хотел, а взял их только с целью добраться до магазина и домой.