«Молодежь стала чаще ходить на классические спектакли»: В Омске подвели итоги программы «Пушкинская карта»

После введения «Пушкинских карт» омская молодежь стала чаще ходить в музей и театры. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

1 сентября в России начала действовать «Пушкинская карта». Это специальная программа по которой граждане от 12 до 22 лет могут оформить специальную карту, на которой есть лимит денежных средств. Их можно потратить на покупку билетов в театры, музеи и кино. Программа действует всего несколько месяцев, но уже пользуется популярностью у многих омичей.

О первых итогах действия программы рассказал министр культуры Омской области Юрий Трофимов на пресс-центре ТАСС. По данным министерства, с сентября по декабрь в Омске по Пушкинской карте продали более 35 тысяч билетов на 1000 различных мероприятий. Еще около 200 различных концертов, представлений и выставок пройдут во время новогодних праздников.

- Пушкинская карта это серьезная поддержка в скреплении единого культурного пространства в регионе. Мы сделали большой гастрольный график по районам всех учреждений из областного центра, театры, филармония, музейные выставки. Благодаря нацпроекту во многих дворцах культуры провели ремонт, закупили оборудование, которое позволяет принимать городские театры, - отметил Трофимов.

ВАЖНО ПРИВЛЕКАТЬ МОЛОДЕЖЬ ИЗ РАЙОНОВ

Как и в других регионах, в Омской области больше всего Пушкинскими картами пользуются жители областного центра, но проводится работа и по привлечению сельских жителей к использованию карт. Для этого и организовали гастрольный график. Перовое крупное выступление дал оркестр омской филармонии в ноябре в Кормиловке. Этот концерт вызвал небывалый ажиотаж среди местной молодежи, поэтому подобную практику в министерстве решили продолжать.

- После введения Пушкинских карт возросла посещаемость. Много раз слышал от актеров, они ведь точно видят, кто в зале, что открываешь глаза, смотришь в зал, а там в основном молодежь. «Пятый театр» ближе всего в Омске расположен к району, где сосредоточены учебные корпуса институтов. Они провели всероссийский фестиваль в октябре. Еще в сентябре раскупили все билеты, молодежь сразу поняла систему. Именно классические спектакли и выставки пользуются наибольшей популярностью, - рассказал министр о прошедших в этом году мероприятиях.

ПО «ПУШКИНСКОЙ КАРТЕ» ОМИЧИ ПОТРАТИЛИ ПОЧТИ 30 МИЛЛИОНОВ

По предварительным подсчетам только за четыре месяца действия программы «Пушкинская кара» принесла выручку около 30 миллионов рублей. Стоит отметить, что на посещаемость театров и музеев повлиял и коронавирус. В минкульте рассчитывают, что в следующем году эти показатели будут значительно выше.

- К концу года мы прогнозируем доходы около 25-30 миллионов рублей. Это хорошая сумма, но совсем не максимальная. Думаю, в следующем году она будет гораздо больше за счет гастролей и посещений этих мероприятий жителями районов. Также рассчитываем на спрос походов в кино по пушкинской карте, - объяснил Юрий Трофимов.

РОССИЙСКОЕ КИНО МОЖНО БУДЕТ ПОСМОТРЕТЬ БЕСПЛАТНО

Крупным нововведением в 2022 году станет то, что по пушкинской карте можно будет приобрети билеты в кино на отечественные фильмы. В минкульте рассчитывают, что это тоже увеличит интерес молодежи к этому проекту. В Омской области, как отметил Трофимов, во всех 32 районах есть современные кинотеатры, в которых постоянно проходят сеансы. Это может стать весомым аргументов для молодежи из районов присоединиться к программе.

Покупать билеты по «Пушкинской карте» можно уже и на следующий 2022 год. У многих театров и музеев есть расписание на первые месяцы года.

- Концерты и спектакли на два года предвидеть сейчас невозможно, но февраль, март, расписание театров и филармонии уже охватывают. В музеях выставки долговременные, есть постоянные экспозиции, поэтому билеты можно взять на отдаленный срок, - подчеркнул министр культуры.

Напомним, что получить «Пушкинскую карту» может любой желающий в возрасте от 12 до 22 лет. Для этого необходимо пройти несколько простых шагов:

1. Зарегистрироваться на портале «Госуслуги»

2. Подтвердить учетную запись

3. Установить мобильное приложение «Госуслуги.Культура»

4. Получить Пушкинскую карту — виртуальную или пластиковую карту платежной системы «Мир»

5. Выбрать мероприятие из афиши в приложении

6. Купить билет в приложении, на сайте или в кассе музея