«Дико кричал и был неадекватный»: Омич выпал с балкона четвертого этажа

После падения парень остался жив, его увезли в больницу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне днем спокойствие жильцов нескольких домов на улице Перелета нарушили дикие крики. Люди долго не могли понять, в чем дело. На первый взгляд в их дворе было все спокойно, никто не дрался и не выяснял отношения. Но, как оказалось, источником крика был молодой парень с четвертого этажа одного из домов. Очевидцы обратили на него внимание, когда он с криками высунулся с балкона.

Молодой человек опасно балансировал, сидя на балконной раме, одну ногу свесив на улице. Он покачивался из сторону в сторону и несколько раз чуть не упал. Наблюдатели уже подумали, что все может закончится благополучно, но в какой-то момент парень не удержался и рухнул вниз.

- Я сначала крики услышала дикие. Подумала, что в соседнем дворе собака воет, потому что вой был неадекватный. Начала смотреть где и что произошло, а потом увидела как он вылетел из окна... Он на это ограждение позвоночником упал, а потом на землю. Минут 15 так же кричал, выл, двигался. Потом неподвижно лежал до приезда скорой и полиции. Скорая погрузила его к себе, - рассказала одна из очевидцев.

В полиции подтвердили, что после падения омичу удалось выжить. Его доставили в больницу и оказывают помощь. Молодому человеку 23 года. Сейчас по факту его падения из окна проводится проверка.

Жильцы также рассказывают, что ломать двери в квартиру не стали. Чтобы попасть внутрь, пришлось подниматься на мехруке к открытому балконному окну.