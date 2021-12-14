«Разбирать нельзя остеклять»: Что делать омичам с неправильно остекленными балконами

Омича придется согласовывать остекление лоджий. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В последнее время большое внимание уделяют в СМИ остеклению балконов. Обратили внимание на то, что 1 марта 2022 года в силу вступает приказ министерства строительства России №292 ПР. Многие ссылаясь на него сообщали, что весной многих ждут штрафы за не правильное остекление балконов. Мы поговорили с директором ОАО «Национальный центр перепланировок и реконструкций» Светланой Гоненеко и узнали, что это за приказ и чем омичам грозит его вступление в силу.

Как оказалось, сам по себе приказ конкретно к балконам никакого отношения не имеет. Он просто вносит коррективы в ранее действующие подобные документы. Главным уточнением стало то, что действующие нормы теперь распространяются не только на недвижимость физических лиц, но и на недвижимость юридических лиц.

- Дело в том, что в этом приказе в главе второй указано, что наниматели и собственники жилых помещений не имеют права проводить перепланировку в нарушение жилищного кодекса. Приказ дает отсылку к жилищному кодексу, который действует с 2005 года. С этого же года собственники должны согласовывать перепланировки в квартирах. Нормативы по остеклению балконов также действуют давно и регулируются ГОСТами и СНИПами. Остекление относится к элементам архитектурного облика. С 2005 года балконы и лоджии не входят в площадь квартиры, а относятся к имуществу дома. Есть определенные требования к содержанию этих пространств, просто раньше никто не обращал на это внимание. Несколько лет назад было бы даже в диковинку, если бы кто-то из собственников пошел согласовывать остекление, а на самом деле эти нормы есть, - отметила Светлана Гоненко.

Мы собрали ответы на семь самых актуальных вопросов об остеклении балконов и лоджий.

1. Какие есть требования к остеклению балконов?

- Все что угодно согласовать, конечно, не получится. Есть конкретные требования к высоте ограждений на балконах. Она не должна быть ниже 1,2 метров. Убирать это остекление нельзя, даже если вы решили остеклить балкон. Металлическое ограждение должно остаться. Это обосновывается нормами пожарной безопасности. Балконы служат эвакуационными выходами, и ограждения нужны для того, чтобы люди не выпали, даже если что-то случится с остеклением.

2. Как правильно согласовать остекление?

- В первую очередь нужно обратиться в проектную организацию, которая имеет допуск СРО на выполнение проектных работ. Проектировщики в соответствии со всеми нормами готовят паспорт цветового решения. После этого нужно обратиться в мэрию и согласовать проект. Если его примут, то выдадут разрешение на остекление.

3. Проект делается для каждого балкона отдельно?

- Паспорт цветового решения невозможно сделать для одного балкона. Его готовят для всего дома сразу. Если один из собственников сделал остекление и по всем правилам оформил его, то тем жильцам, которые решат остеклить балконы после него, придется придерживаться того же внешнего вида.

4. Сколько стоит сделать паспорт цветового решения?

- Все зависит от дома. Есть ведь пятиэтажки по пять подъездов, а есть десятиэтажки с 15 подъездами. В среднем цены на такие проекты начинаются от 30-40 тысяч рублей. Здесь могут скинуться несколько собственников, и это будет логично.

Будет ли штраф за незаконное остекление?

5. Есть ли штрафы за незаконное остекление?

- Есть штрафы предусмотренные законами Омской области. За незаконную перепланировку он составляет 2 500 рублей. За изменение архитектурного облика, к которому относится остекление, штраф также 2 500 рублей.

6. Будут ли массовые проверки?

- Я за это не отвечаю. В распоряжении о проверках нет ни слова, но их могут спровоцировать сами жители. Часто соседи жалуются друг на друга из-за остекления балконов, многие управляющие компании пишут жалобы на жильцов. Мы сами можем спровоцировать волну внеплановых проверок.

7. Что в случае проверки будет с балконом, который не соответствует нормам?

- Конечно, придется заплатить штраф, а потом балкон заставят разобрать, потому что он не соответствует нормам