Омская студентка-бровист, претендующая на рекорд Гиннеса, даёт бьюти-советы

Бровист тщательно следит за своим внешним видом. Это обнадёживает! Фото: Ангелина Вершинина.

Студентку аграрного университета из Омска Ангелину Вершинину номинировали на рекорд Гиннесса за услуги в сфере ламинирования ресниц и бровей.

История неординарная. 3 декабря Ангелина увидела в Сети объявление о предстоящем флешмобе по ламинированию ресниц и бровей. Его расместила крупная косметическая компания, которая проводила мероприятие 6 декабря в онлайн режиме. Наша героиня – три года учится на ветеринара, последние полтора – совмещает учёбу и работу бровиста.

Участие в ZOOM начинающий бьюти-мейкер расценила как способ прославиться. В массовом онлайн эксперименте приняли участие сразу свыше 550 мастеров. Ангелина отличилась скоростью выполнения своей работы.

- Сделала две процедуры всего за час – ламинирование и бровей и ресниц, - прокомментировала Вершинина для нашей редакции. – В роли модели выступила моя постоянная клиентка. Кстати, ко мне на процедуры ходят самые обычные девушки и парни, студенты, есть женщины постарше. Человека могу принять в любое время, даже ночью, потому что работаю, как правило после пар.

Необычный рекорд организаторы мероприятия зафиксировали и направили данные на рассмотрение в Лондон. Если комиссия примет положительное решение, в книге рекордов Гиннеса появится фамилия девушки. По крайней мере, сама Ангелина уже почти утвердилась в мысли, что займёт этот пьедестал почёта.

Также мы спросили номинантку о том, какие бьюти-советы она готова дать тем, кто особенно тщательно следит за своей внешностью. И вот, какой ответ получили:

- Ни в коем случае не выщипывайте брови против роста волос. Наносите масло на брови и ресницы с умом. Был у меня такой эксперимент: я сама наносила на свои брови кокосовое масло в течение двух недель, чтобюы доказать, что оно сушит волос, поэтому его точно не нужно наносить. Перестаньте добавлять перцовые добавки для роста растительности, они не работают. Изучите мастера перед тем, как идти на сеанс, - щедро поделилась опытом Ангелина.