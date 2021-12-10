«Человек опасен»: Студентка омского медколледжа требует уволить сотрудницу, запустившую в нее ножницы

Сотрудница вуза сцепилась со студенткой. Фото: ВКонтакте

Буквально сцепились в омском Медицинском колледже сотрудница архива и студентка. Конфликт в стенах учебного учреждения произошел на днях. Разговор на повышенных тонах закончился тем, что выведенная из себя работница архива запустила в девушку ножницами. Подробности стычки рассказала сама студентка в соцсетях.

- Я пришла запросить архивную справку. Но сотрудник отказал мне в выдаче. Аргументируя это тем, что находится на больничном листе. Тогда я уточнила, что он делает на работе, раз болеет? Далее посыпались оскорбления в мою сторону, в том числе задета национальность, - пожаловалась девушка. - Упрёки о моем рождении на свет. Для фиксации ее хамского поведения мне пришлось включить видеозапись. Она кинула в меня ножницами!

Острые ножницы пролетели, к счастью, мимо. Но в итоге, как утверждает девушка, сотрудница все же смогла нанести ей побои.

- Кинулась на меня с кулаками, нанеся мне телесные повреждения на лице. Администрация колледжа никаких действий не предпринимает. Я считаю что этот человек не должен работать с людьми. Он просто опасен для окружающих, - считает девушка.

В подтверждение своих слов она разместила в соцсетях то самое видео. Ролик сразу начинается с конфликта. Причем, судя по кадрам, хороши обе стороны. Девушка очень грубо общается и заставляет оправдываться женщину, последняя же дает волю эмоциям и кулакам.

- Сделайте мне справку.

- Я на больничном листе!

- И что вы тогда здесь делаете?

- Я здесь...

- Что вы делаете здесь? - не дает сказать и слова студентка.

- Я вышла по производственной необходимости.

- Зачем?

- Это не ваше дело, это производственная необходимость!

- Да что вы! - продолжает снимать сотрудницу архива девушка.

- Я вынуждена была выйти на работу. В параллель с вами я говорить не буду, - говорит сотрудница вуза и неожиданно кидает ножницы в сторону оппонентки.

После этого женщина надвигается на студентку, хватает ее и кричит:

- Я запрещаю вам снимать себя!

На этом видео обрывается, что было дальше - остается за кадром. Несмотря на жалобы студентки в соцсетях на неадекватность сотрудницы учебного заведения, многие омичи осудили как раз девушку. Они отметили, что студентка целенаправленно выводит женщину из себя. И саму студентку не помешало бы научить уважать старших.

По информации "КП-Омск" и сотрудница вуза, и студентка намерена подавать друг на друга в суд.