Названы два кандидата-финалиста, из которых выберут мэра Омска

Имя нового градоначальника должны назвать 14 декабря.

Около трех часов длилось собеседование кандидатов на пост мэра с членами конкурсной комиссии. Всего было 27 претендентов, но все понимали – он один. Главу «Водоканала» Сергея Шелеста называли будущим мэром еще в сентябре. А после подачи им документов все сомнения отпали.

- В финале будут Шелест и глава Марьяновского района Аркадий Ефименко в качестве технического кандидата. Это понимают все, - сказал мне за сутки до собеседования член конкурсной комиссии от ЛДПР депутат Алексей Ложкин.

И вот только что стали известны итоги голосования конкурсной комиссии по отбору кандидатов на пост мэра. Членам комиссии предстояло выбрать не менее двух претендентов, которые пройдут в финал.

В итоге больше всего абсолютно ожидаемо набрал глава "ОмскВодоканала" Сергей Шелест - 13 голосов, и глава Марьяновского района Аркадий Ефименко. У последнего 11 голосов. Теперь судьбу финалистов решат депутаты горсовета. Уже 14 декабря они проголосуют за победителя, хотя многие могут назвать фамилию нового мэра уже сейчас. Правда, основной кандидат продолжает скромничать.

- Не буду оценивать других кандидатов и свои шансы на победу. Для этого есть конкурсная комиссия и депутаты. Дождемся решений, - сказал сегодня в горсовета глава "ОмскВодоканала" Сергей Шелест.

А вот владелец сети "Шаурмастер" Юрий Шиян, кажется, процедурой собеседования остался недоволен. Как и итогами голосования. Он выступал одним из последним и дал конкурсное комиссии напутствие:

- Пожалуйста, сделайте правильный выбор, - сказал Шиян.

А потом предприниматель не скрывал своего неудовольствия.

- Собеседования на повара шаурмы у нас длится гораздо дольше, чем здесь на должность мэра. Я 14 лет не был в качестве собеседуемого, - приводит слова Шияна РИА "Омск-Информ". - Итог: В следующий этап, как и говорили абсолютно все СМИ, проходит Сергей Шелест как фаворит, а также «технический кандидат из одного из райцентров». Я его фамилию даже не помню.