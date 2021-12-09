Губернатор Александр Бурков: Говорить о введении QR-кодов в омском транспорте пока преждевременно

Александр Бурков сообщил, что сейчас за сутки по 1300 вызовов скорой, но минздрав все равно спасается. Фото: Иван МАКЕЕВ

Губернатор Александр Бурков сегодня провел итоговую пресс-конференцию в 2021 году. Глава региона почти два часа отвечал на вопросы журналистов. Предлагаем вниманию читателей самые интересные фрагменты беседы.

О ВВЕДЕНИИ QR-КОДАХ

- QR-коды - это была необходимая мера. Иначе бы бизнес просто закрыли. Мы говорили о том, что транспортные компании и люди должны быть готовы к введению кодов, - сказал омский губернатор. - Главный вопрос в том, можем ли мы снизить заболеваемость, не принимая жестких мер. И сегодня мы видим, что вышли на плато, даже сняли ряд ограничений. Пошло снижение заболевания. Пока говорить о введении QR-кодов в транспорте на уровне региона преждевременно.

О БОРЬБЕ МИНЗДРАВА С КОВИДОМ

- Омская система здравоохранения сегодня устойчива. Больных в сутки было меньше в прошлом году, и система дала сбой - привозили людей на скорых к дверям минздрава. Сегодня такой ситуации нет, врачи справляются. Представьте, раньше вызовов скорой помощи в среднем было 900, сейчас — 1 300. Представляете, какая колоссальная нагрузка? Но минздрав научился работать эффективно.

ОБ ОТТОКЕ НАСЕЛЕНИЯ

- Умирает ли Омская область? Нет, не умирает. Но остановить миграционные процессы сложно. Предприятия, которые раньше имели по 10 тысяч рабочих мест, имеют 1500-2000. Наша задача - привлекать инвестиции. И мы создаем все условия, чтобы в регион приходили деньги и люди не уходили.

ОБ ЭКОЛОГИИ

- Вспомните 2017 год, никто не понимал, кто должен контролировать какие выбросы. Уже сделан единый центр министерства природы. Начали понимать, кто что производит, кто и что выбрасывает в воздух. Сегодня УГМС или минприроды получили данные по выбросам - сигнализируют Росприроднадзору. Они вместе с прокуратурой выезжают на место, проверяют. Сегодня у нас три центра мониторинга, есть база, чем это делать.

О САМОМ ТЯЖЕЛОМ МОМЕНТЕ ЗА 4 ГОДА

- Это 2020 год, когда весь мир столкнулся с ковидом, когда мы не понимали, что нас ждет. Не было масок, респираторов, ИВЛ, лекарств. Когда были первые смерти, было страшно. Я разговаривал с руководителями крупных предприятий, и они говорили: «Если не запустить работу, сотням сотрудников будет нечем кормить свои семьи».

Ну и, конечно, сложно было осенью 2020 года. Когда у нас рост заболеваемости ковидом, я сам в Москве болею им – заразился по дороге из Минска в Москву. Нахожусь за тысячи километров, а в Омской области и так все напряженно. Приходилось в ручном режиме решать все проблемы, по телефону, хотя сам едва стоишь на ногах. Вот это было очень тяжело.

О ВАКЦИНАЦИИ СЫНА

- Я переболел, сам вакцинировался. И дальше буду вакцинироваться, и семья моя вакцинировалась супруга Татьяна, обе бабушки. Будет прививка для ребенка - буду его вакцинировать, конечно. Я забочусь о его здоровье.

ВОПРОС РЕБРОМ

Какие должны быть критерии отмены QR-кодов и масочного режима?

- Не нужно говорить о критериях. У нас есть критерии - не менее 300 должен быть показатель по проведению тестирований, - прокомментировал губернатор. – Мы тестируем от 6 до 7 тысяч людей в сутки. Для чего, для того, чтобы мы могли на ранней стадии выявлять ковид. Появились новые штаммы. Здесь есть опасность. QR-коды позволяют защищаться от этой болезни. Специалисты говорят, что новый штамм слабее первого, но мы должны защищаться. И защита - это вакцинация.

ОЧЕНЬ ЛИЧНОЕ

«Сын загадал желание, чтобы папа чаще бывал дома»

- Уделю ли я время на отдых на новогодних каникулах? Безусловно, главное желание, которое пишет мой сын - чтобы папа был чаще дома, играл с ним, – признался Александр Бурков. – Но тем не менее, стараюсь находить минуты для общения с семьей. Что касается каникул, то их, конечно, не будет. Но праздник я все же отмечу.