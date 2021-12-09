Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
-19°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество9 декабря 2021 7:31

Губернатор Александр Бурков: Говорить о введении QR-кодов в омском транспорте пока преждевременно

Он ответил на вопрос о критериях отмены кодов и масочного режима в регионе
Станислав МУХИН
Станислав МУХИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Александр Бурков сообщил, что сейчас за сутки по 1300 вызовов скорой, но минздрав все равно спасается.

Александр Бурков сообщил, что сейчас за сутки по 1300 вызовов скорой, но минздрав все равно спасается.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Губернатор Александр Бурков сегодня провел итоговую пресс-конференцию в 2021 году. Глава региона почти два часа отвечал на вопросы журналистов. Предлагаем вниманию читателей самые интересные фрагменты беседы.

О ВВЕДЕНИИ QR-КОДАХ

- QR-коды - это была необходимая мера. Иначе бы бизнес просто закрыли. Мы говорили о том, что транспортные компании и люди должны быть готовы к введению кодов, - сказал омский губернатор. - Главный вопрос в том, можем ли мы снизить заболеваемость, не принимая жестких мер. И сегодня мы видим, что вышли на плато, даже сняли ряд ограничений. Пошло снижение заболевания. Пока говорить о введении QR-кодов в транспорте на уровне региона преждевременно.

О БОРЬБЕ МИНЗДРАВА С КОВИДОМ

- Омская система здравоохранения сегодня устойчива. Больных в сутки было меньше в прошлом году, и система дала сбой - привозили людей на скорых к дверям минздрава. Сегодня такой ситуации нет, врачи справляются. Представьте, раньше вызовов скорой помощи в среднем было 900, сейчас — 1 300. Представляете, какая колоссальная нагрузка? Но минздрав научился работать эффективно.

ОБ ОТТОКЕ НАСЕЛЕНИЯ

- Умирает ли Омская область? Нет, не умирает. Но остановить миграционные процессы сложно. Предприятия, которые раньше имели по 10 тысяч рабочих мест, имеют 1500-2000. Наша задача - привлекать инвестиции. И мы создаем все условия, чтобы в регион приходили деньги и люди не уходили.

ОБ ЭКОЛОГИИ

- Вспомните 2017 год, никто не понимал, кто должен контролировать какие выбросы. Уже сделан единый центр министерства природы. Начали понимать, кто что производит, кто и что выбрасывает в воздух. Сегодня УГМС или минприроды получили данные по выбросам - сигнализируют Росприроднадзору. Они вместе с прокуратурой выезжают на место, проверяют. Сегодня у нас три центра мониторинга, есть база, чем это делать.

О САМОМ ТЯЖЕЛОМ МОМЕНТЕ ЗА 4 ГОДА

- Это 2020 год, когда весь мир столкнулся с ковидом, когда мы не понимали, что нас ждет. Не было масок, респираторов, ИВЛ, лекарств. Когда были первые смерти, было страшно. Я разговаривал с руководителями крупных предприятий, и они говорили: «Если не запустить работу, сотням сотрудников будет нечем кормить свои семьи».

Ну и, конечно, сложно было осенью 2020 года. Когда у нас рост заболеваемости ковидом, я сам в Москве болею им – заразился по дороге из Минска в Москву. Нахожусь за тысячи километров, а в Омской области и так все напряженно. Приходилось в ручном режиме решать все проблемы, по телефону, хотя сам едва стоишь на ногах. Вот это было очень тяжело.

О ВАКЦИНАЦИИ СЫНА

- Я переболел, сам вакцинировался. И дальше буду вакцинироваться, и семья моя вакцинировалась супруга Татьяна, обе бабушки. Будет прививка для ребенка - буду его вакцинировать, конечно. Я забочусь о его здоровье.

ВОПРОС РЕБРОМ

Какие должны быть критерии отмены QR-кодов и масочного режима?

- Не нужно говорить о критериях. У нас есть критерии - не менее 300 должен быть показатель по проведению тестирований, - прокомментировал губернатор. – Мы тестируем от 6 до 7 тысяч людей в сутки. Для чего, для того, чтобы мы могли на ранней стадии выявлять ковид. Появились новые штаммы. Здесь есть опасность. QR-коды позволяют защищаться от этой болезни. Специалисты говорят, что новый штамм слабее первого, но мы должны защищаться. И защита - это вакцинация.

ОЧЕНЬ ЛИЧНОЕ

«Сын загадал желание, чтобы папа чаще бывал дома»

- Уделю ли я время на отдых на новогодних каникулах? Безусловно, главное желание, которое пишет мой сын - чтобы папа был чаще дома, играл с ним, – признался Александр Бурков. – Но тем не менее, стараюсь находить минуты для общения с семьей. Что касается каникул, то их, конечно, не будет. Но праздник я все же отмечу.

КАРТИНА ДНЯ