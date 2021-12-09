«Зарежу тебя и детей»: Омич чуть не убил бывшую жену ударом ножа в горло, но его отпустили под подписку

Чтобы обезопасить мать и братьев, старший сын забрал их жить к себе, а отчим продолжает наведываться в квартиру. Фото: Иван ВИСЛОВ

Леденящий душу случай произошел накануне в Омске. Даже начиналось все тревожно, а закончиться все могло настоящей трагедией. Омичка вернулась домой с работы и застала в квартире бывшего мужа. Отношения с ним не заладились уже дано, он постоянно приходил к детям пьяным, и в этот раз ничего не изменилось. Об этом в посте в соцсетях рассказал обеспокоенный сын женщины:

- Выпив почти две бутылки водки, а возможно еще что-то до того, как пришел в квартиру, закинув в себя прочей гадости, захотел он увидеть своих маленьких сыновей восьми и десяти лет, моих братьев. После очередного разговора, мама ясно ему дала понять, чтобы он больше никогда не приходил в таком виде к детям. Последние годы он начал употреблять, его мозг разложился полностью, и, естественно, мама была против того, чтобы он вообще приходил к ней в семью, - говорит омич.

Но мирно разойтись в этот раз с бывшим мужем у женщины не получилось. Подобное отношение со стороны экс-супруги ему не понравилось, поспособствовал злости и выпитый алкоголь.

- Маме он в момент разговора заявил, что он сейчас ее убьет, а так же этих мелких (детей). Конечно, мама не поверила в это все, потому что такие угрозы от него прилетали в ее адрес постоянно, и молча ушла застилать постель себе и детям. В этот момент он, взяв кухонный нож, подошел к ней сзади, схватив за волосы и ударил три раза ножом в горло, - рассказал сын пострадавшей.

Омичка после трех ударов ножом в горло сама вызвала скорую помощь. Фото: ВКонтакте

Удивительно, как женщина не потеряла сознание. Именно это спасло ей жизнь. Омичка сама позвонила в скорую и полицию. По словам сына, пока его мать боролась за жизнь, бывший муж отправился на кухню допивать оставшийся алкоголь. Когда в квартиру нагрянула полиция, омич не смутился и быстро нашел, что сказать правоохранителям о ранениях жены.

- Когда приехали полицейские, он им заявил, что она сама наткнулась три раза на нож, когда готовила ужин, - рассказал сын пострадавшей.

Агрессора все же задержали, а пострадавшую увезли в больницу. К счастью, медикам удалось спасти жизнь женщине, сейчас она продолжает проходить лечение, но уже выписалась из стационара. На время сын забрал ее и младших братьев к себе. Другого выхода просто не было, потому что отец продолжает терроризировать семью.

- Тем же вечером его отпустили домой, он проживает со своей мамой в Порт Артуре. Но вернулся в квартиру к моей маме и спокойно допивал водку, невзирая на то, что вся квартира была в крови. Стоит заметить, что все же утром следующего дня его задержали ненадолго, но почти сразу отпустили под подписку о не выезде, - рассказывает возмущенный омич.

В посте он высказывает непонимание того, почему отчима не задержали, особенно если предъявили обвинения не уголовным статьям. В полиции объяснили, что сейчас следствие продолжается, а окончательно квалифицировать действия напавшего на бывшую жену омича можно будет после завершения всех экспертиз.

ОФИЦИАЛЬНО

Пресс-служба УМВД по Омской области:

- 4 декабря в отдел полиции № 6 УМВД России по городу Омску поступило сообщение из медицинского учреждения. Бригадой скорой помощи доставлена омичка, 1973 года рождения с колото-резаными ранами шеи. Телесные повреждения женщине причинил бывший муж. Сотрудниками уголовного розыска предварительно установлено, что женщина вернулась домой с работы, где застала бывшего супруга в состоянии алкогольного опьянения. Возник конфликт, в ходе которого мужчина высказывал угрозы убийством, а потом схватил нож и нанёс женщине три удара в область шеи. Пострадавшая самостоятельно вызвала скорую помощь, а позже обратилась с заявлением в полицию.

В настоящее время дознавателем в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ст.119 УК РФ «Угроза убийством».

По факту причинения телесных повреждений сотрудниками полиции продолжаются проверочные мероприятия. Степень тяжести вреда здоровью будет определена по результатам судебно-медицинской экспертизы. Вопрос смены квалификации действий подозреваемого будет решатся по совокупности проведённых следственных действий и собранных доказательств.