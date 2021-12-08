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Общество8 декабря 2021 17:00

Горка на пляже из вышки для спасателей, крематорий и запрет чиновникам говорить 3 фразы: Что предлагают кандидаты в мэры Омска

«Комсомолка» внимательно изучила предвыборную программу каждого претендента
Станислав МУХИН
Станислав МУХИН
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Даже страшно представить, как похорошел бы город, воплоти мы все эти идеи потенциально новых управленцев. ФОТО: Аэрокадр

Даже страшно представить, как похорошел бы город, воплоти мы все эти идеи потенциально новых управленцев. ФОТО: Аэрокадр

Фото: ВКонтакте

Сразу 27 человек официально зарегистрировали на выборы мэра Омска. Собеседование с ними конкурсная комиссия проведет 9 декабря. Каждому кандидату отведут на самопрезентацию всего лишь 5 минут. Окончательно имя нового мэра назовут 14 декабря - его определят из двух финалистов депутаты горсовета.

На данный момент опубликована программа и предложения, как изменить город у 12 кандидатов. «Комсомолка» внимательно изучила предвыборную программу каждого претендента.

Самая объемная программа у главы «Водоканала» Сергея Шелеста. Он подошел к этому вопросу основательно. Оно и понятно: топ-менеджера все называют основным кандидатом, который в итоге и должен стать мэром.

Сергей Шелест главным богатством считает наших людей, поэтому и работать ближайшие 5 лет на посту градоначальника он обещает на благо омичей. Если вкратце то программа Шелеста основана на 5 ключевых направлениях: реализация нацпроектов, благоустройство, инвестиции, развитие социалки и формирование единой управленческой команды, естественно, в связке с губернатором.

Никаких инновационных и неординарных решений Шелест не предлагает. Кандидат в мэры прошелся по ключевым городским проблемам, которые власти обсуждают последние 20 лет: расселение аварийного жилья, город-сад, нехватка детских садов, развитие транспортной инфраструктуры, Генплан, привлечение инвесторов, ЖКХ. В общем, Сергей Шелест, как отличник в школе, законспектировал на пятерку лекции, которые он слушал последние 20 лет.

Владелец сети «Шаурмастер» Юрий Шиян в самом начале своей программы тоже зашел с козырей. Он собирается работать на посту мэра в команде с губернатором Бурковы и продолжать начатое Оксаной Фадиной. Для пущей убедительности предприниматель мог бы «зацепить» что-нибудь еще и из эпохи мэра Двораковского, но, видимо, ничего интересного для себя не нашел.

Основные усилия кандидат Шиян хочет направить на развитие транспортной инфраструктуры. Он предлагает вводить в Омске реверсивное движение, платные парковки и делать больше развязок с правыми канализированными поворотами, чтобы водители не стояли на светофорах.

- Платные парковки добавят динамики в движении и разгрузят самые проблемные участки в центре, - говорит Шиян.

В отличие от Шелеста у него есть и интересные предложения: например, Юрий Шиян предлагает круглогодично использовать городские пляжи, а из вышки для спасателей хочет сделать горку. Обещает предприниматель добавить урн и сделать общественные туалеты в Омске.

Владелец «Шаурмастера» также намерен развивать электротранспорт, разобраться с парковками во дворах и будет сажать больше хвойных деревьев в Омске. Хочет он сделать в городе и настоящую аллею звезд, чтобы увековечить известных омичей вроде Сергея Манякина и целую хоккейную команду «Авангард».

- Необходимо увековечить людей, предприятия, организации, которые внесли значительный вклад в имидж и развитие города. Это повысит культуру и гордость жителей Омска, - уверен Юрий Шиян.

Разбирать программу остальных кандидатов, нет никакого смысла. Они все словно под копирку и об одних и тех же проблемах: транспорт, ЖКХ, общественные пространства и благоустройство, отток жителей. Поэтому мы тезисно рассказали о самых неординарных идеях претендентов (подробнее см. «На заметку»).

НА ЗАМЕТКУ

Что предлагают другие претенденты?

- секции и кружки для пожилых (глава фонда «Чистота природы», казак Сергей ЯКОВЛЕВ);

- строить крематорий и бороться с отписками чиновников (президент Ассоциации охранных предприятий Юрий АЛЕКСАНДРОВ);

- прививать всеобъемлющую любовь жителей к Омску (глава Марьяновского района Аркадий ЕФИМЕНКО);

- создать особый фонд для ежемесячных пособий на детей и защищать бизнес от «чиновничьего беспредела» (эколог Артем КАЗАКОВ);

- построить снегоплавительную станцию (директор ООО «Мега» Дмитрий МАНЖОС);

- запретить власти говорить в лицо омичам три фразы: «У нас нет денег», «Вы ж не специалисты» и «А где вы раньше были?» (экоактивист Николай РОДЬКИН);

- создать Омску город-спутник и использовать студентов из Казахстана в качестве квалифицированных спецов (педагог ОмГТУ Елена КАЗАНКОВА);

- поливать улицы летом и подстроить график транспорта под окончание рабочих смен на заводах (начальник бюро ПО «Полет» Кирилл КАТЫК);

- использовать пляжи зимой и сделать из вышки для спасателей ледяную горку (владелец сети «Шаурмастер» Юрий ШИЯН).

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