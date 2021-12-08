«Провисающий» в Омске Ленинградский мост хотят разобрать и отремонтировать

Мосту уже больше 60 лет и за это время глобальных ремонтов на нем не было. Фото: 2gis.ru

Сегодня на заседании горсовета депутаты заговорили о состоянии Ленинградского моста. Этим летом там проводился внушительный ремонт: некоторые пролеты разбирали, укрепляли опоры, обновляли деформационные швы и укладывали новый асфальт.

Тем не менее, как считают некоторые омские депутаты, состояние сооружения, построенного больше 60 лет назад, оставляет желать лучшего. Например, народный избранник Дмитрий Петренко заявил, что Ленинградский мост провисает.

Во время обсуждения стало известно, что в ближайшие годы планируется серьезный капитальный ремонт сооружения. Об этом рассказал директор департамента строительства Александр Мякинин. Мост планируется полностью разобрать, оценить состояние конструкций и укрепить. На это потребуются огромные деньги. Ориентировочно работы могут стоить в районе 1 миллиарда рублей. Судя по всему, без федерального финансирования тут не обойдется.

- В 2023 году нужно выполнить капитальный ремонт моста. У нас появилась программа, позволяющая получить федеральное финансирование. При капремонте планируется разобрать покрытие, сделать усиление пролетов, провести ремонт тротуаров и заменить все коммуникации вдоль сооружения, – отметил Мякинин.

Сейчас готовятся документы на ремонт моста. Проект должен пройти госэкспертизу. Отметим, что в августе этого года директор БУ «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» Галина Зурнаджан заявляла, что капитальный ремонт Ленинградского моста может обойтись примерно в 1 миллиард рублей.